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英国一月对欧盟食品饮料出口额暴跌逾七成

2021年03月24日08:14 | 来源：新华网
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英国食品和饮料联合会22日说，英国今年1月对欧洲联盟食品饮料出口额同比下降75.5%，主要原因在于英国“脱欧”引发的非关税壁垒，例如通关手续繁琐等。

依据该联合会对英国税务海关总署数据的分析，肉类出口降幅最大，牛肉、猪肉和三文鱼出口降幅分别达91.5%、86.9%和98%；威士忌、奶酪和巧克力出口额减少得最多，分别由一年前的1.05亿英镑（1英镑约合1.4美元）、4500万英镑和4140万英镑降至4000万英镑、700万英镑和1300万英镑。从出口目的地看，对德国和意大利等传统主要市场的出口降幅较大，超过80%。爱尔兰去年是英国食品和饮料第一大出口目的地，份额占英国食品和饮料全部出口额的18%，而今年占比降至5%。

英国《泰晤士报》23日援引食品和饮料联合会的话报道，英国对欧盟出口暴跌，部分原因在于一些企业为规避英国“脱欧”后贸易新规则冲击而在去年年底前大量囤货，以及欧盟餐饮业和旅游业受新冠疫情冲击而需求疲软，但更主要的原因可能是新出现的非关税壁垒。

食品和饮料联合会国际贸易部门主管多米尼克·古迪说，出口降幅之大，“令人非常担忧”。

古迪说：“企业与欧盟开展贸易时面临严重挑战，特别是小企业被拒之门外，因为拼装运输行不通。如果没有解决方案，2022年全面边境操作模式生效时，欧盟出口商将面临几乎相同的困难。”

英国国家统计局本月12日公布的数据显示，英国1月对欧盟货物贸易额环比显著下降，其中对欧盟出口额下降40.7%。

英国今年1月1日正式退出欧洲单一市场与欧盟关税同盟。依据英国与欧盟未来关系协议，英国和欧盟之间在除北爱尔兰之外的边境设立实体检查站，进出的货物将接受新的通关手续和检查。（王鑫方）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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