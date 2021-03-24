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美研究显示儿童对新冠病毒抗体反应强于成人

2021年03月24日08:14 | 来源：新华网
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美国一项研究显示，新冠病毒抗体反应呈现明显年龄差异，10岁及以下人群反应最强。这或许是儿童新冠患者明显少于成人且症状较轻的原因之一。

美国康奈尔大学韦尔·康奈尔医学院研究人员分析纽约市一家医院2020年4月至8月将近3.2万份抗体检测结果，得出上述结论。其中，将近1200份来自未成年人。

法新社22日援引分析结果报道说，研究对象中，未成年人与成年人血清阳性率相近，分别接近17%和19%，意味着这些人感染过新冠病毒。研究人员将研究对象范围缩小至新冠检测呈阳性的85名儿童和3648名成人，进一步评估他们体内IgG抗体水平。

IgG抗体又称免疫球蛋白G抗体，能够识别新冠病毒表面的刺突蛋白，阻断病毒进入细胞，特异性较强，还能产生免疫记忆。

评估结果显示，32名1岁至10岁儿童体内IgG抗体中位值是127名19岁至24岁成年人的近5倍。

研究人员再次缩小研究对象范围，筛选出126名1岁至24岁的新冠检测呈阳性的对象，其中没有新冠重症患者。结果显示，1岁至10岁儿童平均IgG抗体水平是11岁至18岁人群的2倍多，11岁至18岁人群的平均IgG抗体水平是19岁至24岁人群的2倍多。

研究人员在《美国医学会杂志·网络开放》期刊22日刊载的文章中说：“这些发现显示，新冠病毒儿童患者与成人患者的临床表现差异，部分原因可能在于免疫反应关联年龄。”

按照研究人员说法，虽然尚不清楚未成年人对新冠病毒的免疫反应为何有别于成人，但可能有必要在相关疾病筛查与管理以及疫苗接种方面考虑年龄因素。（王鑫方）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、刘叶婷)

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