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为阻非法移民 美国求助墨西哥、危地马拉

2021年03月24日08:13 | 来源：新华网
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　　美国总统约瑟夫·拜登22日派多名边境和移民事务代表赴墨西哥、危地马拉，协商如何解决美墨边境非法移民激增问题。

　　【“需要合作”】

　　白宫发言人珍·普萨基当天在记者会上说，美方代表将请求墨西哥和危地马拉政府协助阻拦非法移民。“我们需要与这些国家合作……（向移民）清楚、有条不紊地传递信息：现在不是来的时候。”

　　白宫发言人埃米莉·霍恩说，美方代表赴墨西哥的目标是制定“有效、人道的行动方案”来管理移民事务。

　　墨西哥外交部宣布，与美方代表的会谈将在23日举行。墨外交部北美司司长罗伯托·贝拉斯科在社交媒体推特上说，双方“讨论的主要议题是中美洲、墨西哥南部地区合作发展，共同努力使移民安全、有序和正常”。

　　贝拉斯科说，拉丁美洲和加勒比经济委员会代表也将出席会议。

　　霍恩说，美方代表接着将赴危地马拉，与政府官员、民间团体和非政府组织代表会面，讨论如何解决这一地区民众产生移民想法的“根本原因”，为这一地区搭建“更有希望的未来”。

　　【“不是危机”】

　　按照普萨基的说法，拜登政府已投放超过1.7万条以西班牙语、葡萄牙语和6种土著语言播放的广播广告，以期打消中美洲和巴西的民众企图跨境入美的念头。类似的数字广告有589条。

　　然而，美国皮尤研究中心数据显示，18954名携家带口的移民和9297名无监护人陪伴的儿童移民今年2月试图非法越境，人数比1月分别增加168%和63%。美联社报道，拜登1月20日就职后取消前任政府一些针对非法移民的措施，主张“更人道”的政策，被一些中美洲民众解读成可以尝试越境入美的信号。

　　路透社报道认为，美国政府的信息含糊不清，一方面宣称边境关闭，另一方面又说要给予无陪伴儿童移民关照。而美国政府无力收容和处置不断增加的无陪伴儿童移民，不少人困在监狱似的边境站数日，等待被安置到政府设置的收容所。

　　普萨基告诉媒体记者：“我们边境上出现儿童，他们逃离暴力……逃离恐怖的境况，（这）不是危机。”

　　民主党籍总统拜登一直拒绝将美墨边境状况称为“危机”，但共和党人认为这个词是对边境现状恰当的描述。（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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