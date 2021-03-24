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亚裔频遭暴力袭扰 古特雷斯“深表关切”

2021年03月24日08:11 | 来源：新华网
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　　联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯22日说，自新冠疫情暴发以来，全球范围针对亚洲人和亚洲裔人群的暴力事件增加，他对此“深表关切”。

　　古特雷斯经由发言人发表声明说，针对亚裔的暴力事件中，全球已经目睹了可怕的致命袭击、口头和肢体骚扰、学校欺凌、职场歧视、媒体和社交平台煽动仇恨以及当权者的煽动性语言。

　　“在一些国家，亚裔女性一直是特定攻击目标。”他说。

　　声明没有“点名”特定国家。不过，新冠疫情下，美国国内针对亚裔的暴力事件正在不断增加，包括夺命枪击。

　　本月16日，佐治亚州亚特兰大地区发生连环枪击，造成包括6名亚裔女性在内的8人死亡。警方尚未确定嫌疑人的作案动机，但一些媒体认为上述事件是针对亚裔的“仇恨犯罪”。

　　联邦调查局局长克里斯托弗·雷18日接受媒体采访时说，枪击事件似乎并非出于种族主义动机。这一说法触发各界不满和愤怒。

　　美国总统约瑟夫·拜登19日视察亚特兰大，和副总统卡玛拉·哈里斯共同会晤亚裔社区领导人。拜登呼吁民众团结一致，反对长期困扰美国的仇恨和种族主义“丑陋毒素”。

　　联邦调查局3名高级官员和一名联邦检察官22日发表联合声明，谴责针对亚裔的暴力事件和种族歧视。多名国会议员呼吁继续对枪击事件作更深入调查。

　　美国仇恨与极端主义研究中心的数据显示，在美国16个主要城市中，2020年针对亚裔美国人的仇恨犯罪比2019年上升149%。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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