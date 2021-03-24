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丹麦将实施弹性分阶段“解封”措施

2021年03月24日08:01 | 来源：新华社
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新华社哥本哈根3月23日电（记者林晶）经过近12小时谈判，丹麦政府22日深夜与议会各党派就新冠疫情管控措施的“解封路线图”达成一致。

丹麦首相弗雷泽里克森在谈判结束后表示，与正在遭受新一波疫情的欧洲一些国家相比，丹麦具有更多开放空间。丹麦将谨慎地逐步恢复开放，“解封路线图”是灵活而负责任的。

根据“解封路线图”，4月6日起，理发店、小型零售店和服务供应商等恢复营业；4月13日起，1.5万平方米以下大型购物中心和百货公司重新开放；4月21日起，其他大型购物中心、博物馆、美术馆、图书馆重新开放，咖啡馆和餐厅允许户外用餐，为18岁以下人群组织的室内体育活动重新开放；5月6日起，重新开放室内文化活动；5月21日起，恢复开放其他体育、休闲和社团活动。除少数特殊情况外，在全国50岁以上民众完成疫苗接种后，社会将全部开放。

与此同时，丹麦将实施记录持有人新冠疫苗接种或核酸检测信息的“新冠通行证”制度。在餐厅和咖啡馆进行户外用餐，或进入电影院、博物馆和图书馆等公共场所，人们都要出示显示已接种疫苗或核酸检测阴性的“新冠通行证”。

此外，根据最新规定，如果某一地区新冠感染病例数呈爆发趋势，丹麦流行病委员会和卫生部门可迅速对该地区重新实施管控措施。

根据丹麦国家血清研究所23日数据，过去24小时丹麦新增新冠确诊病例754例，累计确诊227031例，累计死亡2403例。截至22日，丹麦已有超过64万人接种至少一剂新冠疫苗，占总人口的11%。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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