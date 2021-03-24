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联合国人权理事会通过中国提交的“在人权领域促进合作共赢”决议

2021年03月24日07:56 | 来源：新华社
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新华社日内瓦3月23日电 联合国人权理事会第46次会议23日通过中国提交的“在人权领域促进合作共赢”决议。决议呼吁各国坚持多边主义，在人权领域开展建设性对话与合作，加强技术援助和能力建设，促进合作共赢，共同构建人类命运共同体。决议还主张积极开展国际合作，有效应对新冠疫情，确保发展中国家能够获得负担得起的疫苗。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭在人权理事会介绍决议草案时表示，新冠疫情再次表明，各国必须加强协商与合作，维护和践行多边主义，有效应对全球性挑战，促进世界和平与发展。中国倡议在人权领域促进合作共赢，顺应国际社会普遍愿望，有利于各方增进了解和互信，切实开展务实合作，更好地实现促进和保护人权的目标。

古巴、俄罗斯、厄立特里亚等国发言支持决议草案，表示决议草案以《联合国宪章》为基础，支持多边主义和国际合作，有利于在国际体系中促进合作共赢，有利于防止将人权问题政治化、借口人权问题干涉别国内政的做法，有利于促进各方在人权领域开展真正的对话与合作。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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