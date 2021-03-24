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拜登呼吁美国国会立即加强控枪立法

2021年03月24日07:52 | 来源：新华社
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　　新华社华盛顿3月23日电（记者徐剑梅、邓仙来）一周时间里，美国接连发生重大枪击事件。美国总统拜登23日呼吁国会参议院立即通过众议院此前批准的枪支法案，加强控枪立法。

　　拜登说，国会应立即采取行动，禁止攻击性武器和大容量弹匣，堵住购枪背景调查程序中的漏洞，以“拯救生命”。他说：“这不是、也不应该是党派问题，而是美国的问题。我们必须采取行动。”

　　美国国会民主、共和两党在控枪问题上历来分歧尖锐。在拜登政府支持下，民主党掌控的国会众议院11日通过两项加强购枪背景调查的法案。由于两党在国会参议院各占50席，美国媒体预测这两项法案很难获得在参议院闯关所需的60票门槛。

　　据美国媒体报道，美国已有20多年未通过重要的控枪法律。2019年民主党重夺国会众议院多数席位后曾通过类似法案，但随后被当时由共和党掌控的参议院搁置。

　　美国西部科罗拉多州博尔德市一家超市22日发生枪击案，造成包括一名警察在内的10人丧生，枪手动机不明。南部佐治亚州亚特兰大地区16日发生3起枪击案，造成包括6名亚裔女性在内的8人死亡，引发全美各地对疫情中不断加剧的针对亚裔暴力和歧视的强烈抗议。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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