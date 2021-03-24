本报记者 吴乐珺 方莹馨 花 放

中国海关总署日前发布的数据显示，今年前2个月，中国货物贸易进出口总值达8344.9亿美元，同比增长41.2%。其中，货物贸易出口4688.7亿美元，同比增长60.6%；进口3656.2亿美元，同比增长22.2%。外媒认为，国际市场对中国商品的需求依然强劲，拉动出口强劲巨大，与此同时，中国内需改善进一步拉动进口增长。

美联社、彭博社、《华尔街日报》等媒体均关注了中国最新出口数据。《华尔街日报》报道认为，中国外贸数据出现增长在外界意料之中，但实际增幅大大超过经济学家普遍预期。进出口韧性十足，成为中国经济复苏的关键。

英国《金融时报》报道说，全球对医疗用品和居家相关产品需求增加，中国的出口随之增加。文章表示，中国经济迅速恢复，贸易激增将进一步助推中国经济发展。

德国《世界报》报道说，中国作为德国最重要的贸易伙伴，经济呈现强劲增长势头。以美元计算，德国在今年前2个月向中国交付的货物增加了31.1%，中国对德出口增长了71.2%。德国《法兰克福汇报》发表文章说，在世界经济遭受疫情冲击的背景下，中国外贸繁荣，德国经济也从中受益。文章说，中国采取严格措施迅速控制疫情，自去年下半年以来，中国外贸恢复强劲增长，为中国经济复苏作出重要贡献。

英国路透社报道说，今年前2个月，中国出口额同比大增，得益于中国在应对疫情方面取得成功，强劲的出口有利于推动经济复苏。在另一篇报道中，路透社援引专家观点表示，中国国内经济总体运行平稳，新能源汽车、装备制造业等行业发展景气，对进口需求带来较强的增量效应。综合来看，预计今年中国外贸整体走势看好。

（本报华盛顿、布鲁塞尔、柏林3月23日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月24日 16 版）

(责编：牛镛、胡永秋)