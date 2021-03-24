李极明

3月17日，孟加拉国举行隆重庆祝活动，纪念“国父”穆吉布·拉赫曼诞辰100周年暨庆祝独立50周年。习近平主席应邀向活动发表视频致辞，代表中国政府和中国人民向孟加拉国总统哈米德、总理哈西娜以及孟加拉国政府和人民，致以诚挚的问候和良好的祝愿。这充分显示了习近平主席对中孟关系发展的高度重视和殷切期望，必将推动双方友好合作深入发展，更好造福两国和两国人民。

中孟两国人民自古以来就是好邻居、好朋友，古代南方丝绸之路、海上丝绸之路成为双方相知相交的纽带，留下不少千年传诵的佳话。中国高僧法显、玄奘西行取经，孟加拉高僧阿底峡尊者赴华传教，为双方文化交流开启先河。近代以来，两国人民饱受战争和国家贫弱之苦，为争取民族独立和解放、促进国家发展和进步不懈努力，铸就了牢固的友谊和信任。上世纪五六十年代，周恩来总理两次到访达卡，穆吉布·拉赫曼两次访华，为两国友好合作关系打下坚实基础。今天，中孟友好的种子已长成枝繁叶茂的参天大树，结出合作共赢的累累硕果。

2016年，习近平主席对孟加拉国的历史性访问掀开了中孟关系的新篇章。双方宣布将两国关系提升为战略合作伙伴关系，为全面深化各领域合作注入新动力，为两国人民带来实实在在的福祉。作为“一带一路”的陆海交汇点，孟加拉国是南亚第一个与中方签署共建“一带一路”政府间合作协议的国家。第四代国家数据中心、政府基础网络三期等重大合作项目相继在孟加拉国竣工，帕德玛大桥铁路连接线项目、帕亚拉电站等顺利动工并稳步推进。

唯以心相交，方能成其久远。建交以来，中国始终视孟加拉国为真诚互信、互帮互助的朋友，携手发展、共同繁荣的伙伴。新冠肺炎疫情发生以来，中孟两国互伸援手、并肩抗疫，谱写了风雨同舟、守望相助的感人乐章。无论是疫情初期孟方向中方积极捐赠抗疫物资，还是中方向孟方派遣抗疫医疗专家组、决定向孟方赠送50万剂新冠疫苗，都成为中孟命运与共的最好见证。

2021年，中孟两国都站上新的历史起点。中方热烈庆祝中国共产党百年华诞，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。孟方庆祝国家独立50周年。今年还分别是中方“十四五”规划和孟方“八五”计划开局之年。这无疑将为两国未来友好合作开辟更广阔发展空间。中孟要共同落实好两国领导人达成的重要共识，进一步深化传统友谊，不断充实战略合作伙伴关系内涵，做共同发展的好伙伴、竭诚以待的好邻居、相亲相爱的好兄弟，为实现中国梦和“金色孟加拉梦”携手并肩、共同奋斗！

（作者为中国驻孟加拉国大使）

《 人民日报 》（ 2021年03月24日 16 版）

(责编：牛镛、胡永秋)