本报记者 吴 刚 程是颉

3月17日，运载中国新冠疫苗等物资的飞机抵达多米尼加首都圣多明各。

新华社发

当前，新冠肺炎疫情仍在全球持续蔓延，疫苗接种是有效控制疫情的关键。中国加入世界卫生组织“新冠疫苗实施计划”，承诺首批提供1000万剂疫苗，用于满足发展中国家急需；已经并正在无偿向69个有急需的发展中国家提供疫苗援助，同时向43个国家出口疫苗；宣布向联合国维和人员捐赠新冠疫苗，优先用于非洲任务区……中国坚定秉持疫苗公共产品的“第一属性”，坚定站在疫苗国际合作的“第一方阵”，坚定担当疫苗公平分配的“第一梯队”，中国的做法得到国际社会广泛肯定。

3月22日，由中国军事科学院和康希诺公司联合研发的首批新冠疫苗，在墨西哥中部克雷塔罗州完成灌装并举行交接仪式。康希诺公司同墨西哥药业公司合作建设的灌装生产线是该疫苗首条海外灌装生产线。墨西哥外交部部长埃布拉德在出席交接仪式时表示，康希诺疫苗可在2至8摄氏度条件下长期稳定储存，仅需单针接种，经试验证明对当地民众安全有效。这将加快推动墨西哥新冠疫苗接种计划。墨西哥永远不会忘记在疫情艰难时刻中方为墨方提供的支持。

22日，埃及卫生部长哈拉出席了第二批中国援埃新冠疫苗专场新闻发布会。哈拉表示，埃中双方抗疫合作持续深化，中方发挥政府和企业合力，给予埃方坚定支持和大力帮助，反映了两国领导人之间的友好情谊、埃中关系的牢固和两国人民之间的深厚感情。中国新冠疫苗安全、有效，在埃及国内疫苗接种体系中发挥了重要作用。埃方愿继续同中方精诚团结，加快推进疫情防控各领域的合作。

中国政府援助尼日尔政府的新冠疫苗21日运抵尼首都尼亚美，尼总统伊素福在机场出席交接仪式。伊素福表示，他代表尼日尔政府和人民由衷感谢中国政府和人民的无私援助。此前，尼政府向多个国家和国际伙伴提出疫苗需求，而中国是全球第一个响应并向尼提供疫苗的国家，这是尼中合作紧密、高效、富有活力的又一例证。他说，为发展中国家提供疫苗有利于缩小目前存在的免疫“鸿沟”，希望更多国家获得疫苗，携手共同战胜疫情。

第六批中国科兴公司生产的新冠疫苗21日运抵智利首都圣地亚哥。智利卫生部部长帕里斯表示，正在智利进行的研究表明科兴疫苗安全有效。他表示，在中国政府大力支持下，智利已成为全球新冠疫苗接种率最高的国家之一。智方愿与中方共同努力，加强两国在疫情防控、疫苗研发与采购、传统医学、公共卫生治理等领域合作，推动世界卫生组织在国际抗疫合作中发挥更大主导作用，共同维护地区和国际公共卫生安全。

泰国向中国科兴公司订购的第二批新冠疫苗20日运抵曼谷。根据泰国卫生部与科兴公司签署的协议，泰国向中方采购的新冠疫苗分三批交付，首批疫苗已于2月24日抵泰。

中国政府援助吉尔吉斯斯坦政府新冠疫苗19日运抵比什凯克。吉总理马里波夫代表吉政府感谢中国政府向吉方援助新冠疫苗。他表示，中国是最早向吉提供抗疫援助的国家之一，中方向吉方援助疫苗再次生动诠释了吉中两国间的睦邻友好关系。中国疫苗在国际社会得到广泛认可，相信中方援吉疫苗将为吉抗击疫情提供巨大帮助。吉方愿与中方进一步密切抗疫合作，携手战胜疫情。

中国政府援助吉布提政府的新冠疫苗18日运抵吉布提昂布利国际机场。吉外交部部长优素福、卫生部部长迪里耶表示，中方始终同吉方坚定站在一起，特别是在吉方抗疫最艰难时刻，中方率先驰援，并在吉方提出疫苗需求后迅速作出回应，再次给予宝贵支持。中国疫苗的到来将极大助力吉政府全民疫苗接种计划顺利进行，进一步增强吉方抗击疫情的能力。

马来西亚18日开始接种中国科兴公司的新冠疫苗，马来西亚科学、工艺和创新部部长哈伊里·贾迈勒丁与10名抗疫一线人员成为首批接种者。哈伊里说，科兴疫苗已经在多个国家获得使用许可并广泛接种，其安全性和有效性已得到验证，马来西亚民众可以放心接种。

17日，中国政府援助多米尼加的一批国药集团新冠疫苗和注射器，以及多米尼加从中国采购的一批科兴公司新冠疫苗由中国货运航空公司包机运抵多首都圣多明各。多米尼加副总统培尼亚代表多米尼加政府和人民感谢中方慷慨援助国药疫苗，为多方采购科兴疫苗提供便利。

中国政府援助加蓬的国药集团新冠疫苗12日运抵加首都利伯维尔。到机场迎接的加蓬总理奥苏卡说，中方在加方提出疫苗需求后迅速作出积极回应，第一时间伸出援手，是首个向加援助疫苗的国家，充分展示出两国的兄弟情谊。他表示，相信在中方支持下，加蓬一定能最终战胜疫情。

中国奥委会将向参加东京奥运会、残奥会和北京冬奥会、冬残奥会的运动员提供新冠疫苗。国际奥委会主席巴赫11日表示：“我们非常感谢中国奥委会的支持，这体现了真正的奥林匹克团结合作的精神。”他认为，这一动议对于保证东京奥运会和残奥会的安全举办，具有“里程碑式的”意义。

《 人民日报 》（ 2021年03月24日 16 版）

(责编：牛镛、胡永秋)