中国开放的大门只会越开越大，中国与世界合作共赢的机遇只会越来越多

对外开放，中国持续迈出稳健步伐，备受世界瞩目。近期，中国完成核准区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），成为率先批准协定的国家；举行了两次线上培训班，商务、海关、贸促系统、商协会以及企业代表等积极参加，为协定生效做准备。实行高水平对外开放、开拓合作共赢新局面，这是中国全面建设社会主义现代化国家新征程上的生动景象。

“坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，依托我国超大规模市场优势，促进国际合作，实现互利共赢，推动共建‘一带一路’行稳致远，推动构建人类命运共同体。”展开“十四五”规划和2035年远景目标纲要，可见中国以高水平对外开放与世界深度互动的美好前景，可见加快构建新发展格局的中国继续致力于促进共同发展的大国担当。

全面提高对外开放水平，中国致力于建设更高水平开放型经济新体制。加快推进制度型开放，提升对外开放平台功能，优化区域开放布局，健全开放安全保障体系，都是中国的努力方向。中国全面提高对外开放水平，推进贸易和投资自由化便利化，持续深化商品和要素流动型开放，稳步拓展规则、规制、管理、标准等制度型开放，将持续向世界释放更多红利。美中贸易全国委员会发布的调查显示，近七成受访美国企业对中国市场未来5年的商业前景感到乐观。中国欧盟商会调查显示，超六成受访欧盟企业认为中国是其前三大投资目的地之一。外国在华企业的选择，充分体现了世界对开放的中国市场充满信心。

全面提高对外开放水平，中国努力推动共建“一带一路”高质量发展。共建“一带一路”是增进民生福祉、推动共同发展的重要途径，是构建人类命运共同体的重要实践平台。坚持共商共建共享原则，秉持绿色、开放、廉洁理念，深化务实合作，共建“一带一路”实践展现出强大韧性和旺盛活力。将“一带一路”建设成各方共同发展、共同繁荣的康庄大道，既是各方心愿，也是坚定信念。在联合国经社理事会主席阿克拉姆看来，通过对基础设施进行投资，共建“一带一路”将为工业化和经济发展奠定加速增长的基础，利在全球。

全面提高对外开放水平，中国积极参与全球治理体系改革和建设。“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出，中国将继续高举和平、发展、合作、共赢旗帜，坚持独立自主的和平外交政策，推动构建新型国际关系，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。中国致力于维护和完善多边经济治理机制、构建高标准自由贸易区网络、积极营造良好外部环境，这是国际社会普遍欢迎的积极作为，也是中国作为建设性力量为世界和平发展作出的重要贡献。

中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。新征程上，中国开放的大门只会越开越大，中国与世界合作共赢的机遇只会越来越多。与中国携手，一路同行，共创繁荣，这是所有拥抱开放合作的国家必将作出的共同选择。

《 人民日报 》（ 2021年03月24日 03 版）

(责编：牛镛、胡永秋)