新冠肺炎疫情持续蔓延促使国际格局加速演变，全球治理体系进一步失衡，经济发展进程遭受冲击，全球性新威胁新挑战层出不穷，世界进入动荡变革期。我们呼吁国际社会搁置分歧，凝聚共识，加强协作，维护世界和平与地缘战略稳定，推动构建更加公正、民主、合理的多极化国际秩序。

一、所有人权是普遍、不可分割、相互联系的。可持续发展是提高每个国家人民生活水准和福利的基础，由此可促进享有所有人权。发展与实现各项人权和基本自由相辅相成。各国应以此为出发点，根据本国国情，在政治、社会、经济、文化、环境领域保护和践行人权，促进人的全面发展，增进人民福祉。倡导和保护人权也是国际社会的共同事业，各国应同等重视、系统推进各类人权，反对将人权问题政治化，摒弃借人权问题干涉别国内政和搞双重标准，在平等和相互尊重的基础上开展该领域对话，造福各国人民。

二、民主是人类发展成就之一，其标志是以立法形式确保权力属于人民，即公民有权管理国家事务及合法行使权力。民主模式不存在统一的标准。应尊重主权国家自主选择发展道路的正当权利。以“推进民主”为借口干涉主权国家内政不可接受。

三、国际法是人类社会发展的基石。各国无一例外均应坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序。我们重申2016年《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于促进国际法的声明》，重申《联合国宪章》具有关键意义，其宗旨和原则对维护世界和平安全，促进国际法发挥着重要作用。

国际事务的处理之道应基于公认的国际法原则，由国际社会共同制定、共同遵守。我们呼吁，世界大国特别是联合国安理会常任理事国应增强互信，带头维护国际法和以国际法为基础的国际秩序。在国际政治动荡加剧的背景下，亟需召开联合国安理会常任理事国峰会，以便通过直接对话探讨全人类共同问题的解决途径，维护全球稳定。

四、国际社会应坚持践行开放、平等、非意识形态化的多边主义原则，共同应对全球性挑战和威胁，努力维护多边体制的权威性，提高多边体制的有效性，完善全球治理体系，共同维护和平与战略稳定，促进人类文明发展，保障各国平等享有发展成果。同时，对话应成为处理国际事务的基本方式，国际社会要团结不要分裂，要合作不要对抗。

中华人民共和国国务委员兼外交部长 俄罗斯联邦外交部长

王毅（签名） 谢·维·拉夫罗夫（签名）

二〇二一年三月二十三日于桂林

（新华社南宁3月23日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月24日 03 版）

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