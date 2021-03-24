本报驻巴西记者 朱东君

近年来，拉美新能源产业发展迅速。能源研究机构雷斯塔能源公司的报告预计，到2025年，拉美地区清洁能源发电装机有望从目前的49吉瓦猛增至123吉瓦，增幅高达150%。拉美多国政府将清洁能源开发作为后疫情时代经济复苏的重要动力，并提出绿色复苏的相关计划与倡议。

在共建“一带一路”框架下，中国企业在拉美国家清洁能源项目中的参与度不断提升，投资额总体呈增长态势，为拉美国家实现可持续发展目标发挥重要作用。

“让更多人用上了清洁电”

从上海电力建设有限责任公司（简称上海电建）位于阿根廷胡胡伊省的高查瑞光伏电站项目部出发，沿山路大约行驶3个半小时，就到了海拔约4000米的高查瑞光伏电站。上百万块光伏板整齐排列，覆盖了六七百公顷土地。在跟踪支架的帮助下，光伏板不断变化角度接收光照。被称为“南美洲脊梁”的安第斯山脉，太阳能资源得天独厚，年日照时间超过2500小时。

高查瑞电站是阿根廷装机容量最大、海拔最高的光伏电站，可满足10万户居民的用电需求，每年可减少约32.5万吨二氧化碳排放。电站由中国电力建设集团和上海电建承建。

自去年9月电站正式投入商业运营后，来自上海电建的高查瑞电站项目工程部经理李小刚和同事几乎每周都要上山一两趟，检查设备运行情况，并与当地工作人员沟通交流。“我们现在已经进入运维阶段。”电站控制中心里挂着8块显示屏，显示着电站实时监控画面和各项运行参数。“查询发电量可以看到，电站运行非常稳定。”李小刚解释说。

“中方提供的发电设备、专业技术和服务，以及电站的基础设施建设都很好。电站取得了很好的运营成果，让更多人用上了清洁电。”在高查瑞电站负责监督检查工作的罗兰德·哈维尔说。

阿根廷拥有丰富的光照资源。近年来，该国开始重视发展光伏产业，正处于积累经验、提高行业标准的阶段。“中国无疑是我们非常重要的合作伙伴，正以提供资金、技术和经验等方式，帮助阿根廷不断开发新的光伏项目。”哈维尔补充道。

“推动产业发展和人才培养深度融合”

新疆金风科技股份有限公司（简称金风科技）智利区域技术支持李永超最近在智利多地来回奔波。北部的蓬塔谢拉风电项目在做设备性能测试，南部的两个风电项目则分别处于运维和建设阶段，“我们新近又签约了智利南部的卡曼风电项目，要安装33台4.5兆瓦风机，这是我们在智利的第四个项目”。

金风科技2013年进入智利市场，随着项目增多，公司当地运维团队也逐渐壮大。“我们很重视培养本地运维人员。”李永超说，“除了在实际操作中向当地员工演示和讲解，我们还开办了线上课程。”

打开金风科技的在线学习平台，员工可以找到大量与实际业务相关的资料。去年，李永超主讲了10多门课程，“每次培训完还会进行考核。培训的效果很明显，现在90%以上的问题当地人员都能自行处理。”

克里斯托瓦尔·埃尔格塔是蓬塔谢拉风电场的运维经理，最近刚完成了一款能源管理系统应用的在线学习。“所有线上学习材料和课程内容都与工作息息相关，非常实用。”蓬塔谢拉风电场由中国国家电力投资集团有限公司投资建设，是中国在智利投资建设的首个风电场，2018年建成，32台2.5兆瓦风机均来自金风科技。埃尔格塔说：“公司将推动产业发展和人才培养深度融合，我们对未来发展很有信心。”

“发展海上风电的物流平台”

巴西东北部塞阿拉州的佩森港，正在等待一批海上风机的到来，一个海上风电示范项目正蓄势待发。

“风机的安装地点已经选好，现在正在做环境评估，预计2022年开建，是巴西尝试发展海上风电的重要一步。”明阳智慧能源集团股份公司（简称明阳智能）副总裁王立和说，“示范项目是一个起点，接下来，我们还将在这里打造商业级别的海上风电场。”去年，明阳智能与塞阿拉州州政府签署谅解备忘录，计划在当地开发一系列海上风电项目。

与陆上风电相比，海上风电节省用地，风力资源更稳定，发电效率更高，对民众生活影响更小。“塞阿拉州海域大陆架广阔，海岸风力强劲，拥有巨大的海上发电潜能。”塞阿拉州经济发展和劳动厅副厅长罗塞安妮·梅代罗斯表示。

发展海上风电将给佩森港带来新面貌。港口在海上风电建设中扮演关键角色，是海上风电组装和安装基地。佩森港集团商业执行总监杜娜·乌里贝认为，海上风电场的建设不仅能为港口创造就业、增加收入，也将使港口参与到可持续发展的创新项目中来。“通过与中方合作，佩森港有望成为巴西发展海上风电的物流平台。”

“我们还计划在当地工业园区建设一家海上风机制造工厂。”王立和说，巴西的海上风电产业刚刚起步，中国企业正积极参与组建行业协会，为政府制定行业标准提供建议。

梅代罗斯非常看好与中国的合作前景。“巴西和中国都在大力发展清洁能源。我们的风能和水能资源丰富，但相关产业还不完善，设备生产能力有待提高，需要借鉴中国在新能源领域的丰富经验。期待巴中两国不断加强合作，依托绿色‘一带一路’，共同探索出一条可持续发展之路。”

（本报里约热内卢3月22日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月24日 03 版）

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