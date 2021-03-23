新华社南宁3月23日电（记者卢羡婷）国务委员兼外长王毅23日在广西桂林同俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈。

王毅表示，当前国际形势变化很快，中俄及时开展战略沟通协调对两国重要，对世界有益。双方要加强战略协作，支持彼此维护政权和制度安全，维护两国正当权益和共同利益，维护两国周边地区稳定。

王毅表示，中方愿在充分照顾彼此关切和友好协商基础上，与俄方探讨建立健康码信息互认机制，双方可进一步深化疫苗合作，共同反对将疫苗政治化，助力提升疫苗在发展中国家的可及性。

王毅表示，中方愿同俄方进一步加强在多边框架内合作，共同捍卫多边主义，坚决反对单边制裁和干涉别国内政行径。

拉夫罗夫表示，俄中友谊非常牢固，两国关系从质量上看高于当前其他国家间关系。俄方愿同中方一道落实两国元首达成的共识，推动两国关系再上新台阶。

双方还就朝鲜半岛、中亚形势等共同关心的国际地区问题深入交换了意见。

会谈后，两国外长签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦外交部长关于当前全球治理若干问题的联合声明》及有关双边合作文件并共同会见记者。

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