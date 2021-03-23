新华社哈拉雷3月23日电 津巴布韦执政党津巴布韦非洲民族联盟-爱国阵线（津民盟）对外关系书记辛巴拉谢·蒙本盖圭日前在津官方日报《先驱报》上撰文，对美国前国务卿蓬佩奥等少数西方政客编造所谓中国在新疆搞“种族灭绝”的政治谎言进行驳斥和强烈谴责。

文章说，中国共产党第十八次全国代表大会召开以来，新疆通过落实“一带一路”倡议、调整产业结构、实行积极的就业政策等措施，新疆各族人民收入持续增长，生活水平不断提高，各项人权得到有效保障和发展，呈现出社会稳定、安居乐业的良好局面，这是中国共产党坚强领导的成果。

文章说，中国政府在有关新疆的问题上保持了令人钦佩的开放和透明，邀请很多外交官、国际组织代表、记者和宗教人士访问新疆。津民盟代表应邀参访新疆，亲眼见证了中国政府发展新疆政策成果和给新疆各族人民带来的福祉。

文章认为，中国政府坚持以人民为中心，不仅推动中国人权事业取得显著发展，而且积极与非洲国家合作，为世界人权事业发展做出积极贡献。

文章表示，津民盟坚决反对蓬佩奥等少数西方政客罔顾事实编造涉疆谎言。有关“种族灭绝”的言论纯属无稽之谈，近年来新疆维吾尔族人口的增长速度超过了新疆总人口的增速。相关言论是对国际法和国际关系基本准则的公然践踏，是对中国内政的粗暴干涉。

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