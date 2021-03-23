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外交部发言人介绍中俄外长会晤情况

2021年03月23日19:21 | 来源：新华社
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新华社北京3月23日电（记者郑明达、马卓言）外交部发言人华春莹23日在例行记者会上介绍了国务委员兼外长王毅在广西桂林与俄罗斯外长拉夫罗夫会晤相关情况。

华春莹说，王毅与拉夫罗夫在广西桂林举行了富有成果的会晤。两国外长就双边关系以及重大的国际地区问题广泛交换意见，达成一系列新的共识。双方还共同签署并发表中俄外长关于当前全球治理若干问题的联合声明，阐释“人权”“民主”“国际秩序”“多边主义”概念的正确内涵，展示中俄共同捍卫国际公平正义的坚定意志。

华春莹表示，这是新冠肺炎疫情发生以来，拉夫罗夫首次访华，也是继去年9月王毅访俄后，两国外长时隔半年再次举行面对面的会晤，对于今年中俄关系开好局、起好步，以及推动有关国际地区问题政治解决进程具有重要积极的意义。

“双方密切高效的战略沟通在疫情形势下依然风雨无阻，再次体现了中俄关系的高水平和特殊性，也向国际社会展现了中俄作为世界大国和联合国安理会常任理事国的胸怀与担当。”华春莹说。

她说，今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。相信以此访为开端，双方将继续弘扬“世代友好、互利共赢”的条约精神，全面贯彻落实两国元首重要共识，在核心利益问题上互为坚强后盾，在发展振兴道路上互为重要伙伴，在国际事务中发挥中流砥柱作用，推动新时代中俄关系实现更大发展，更好造福两国、惠及世界。

(责编：于洋、杨牧)

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