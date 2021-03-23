王 毅

今天是澜沧江—湄公河合作成立5周年的纪念日。

2016年3月23日，澜沧江—湄公河合作首次领导人会议在海南三亚成功举行，中国和柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南领导人本着“同饮一江水，命运紧相连”的精神，共同宣布启动这一新型次区域合作机制，一致决定建设面向和平与繁荣的澜湄国家命运共同体。5年来，澜湄合作经历了培育期、快速拓展期，迈入了全面发展新阶段，为各国发展注入了“源头活水”，为构建人类命运共同体树立了典范。

一

这是夯台筑基、深化互信的5年。习近平主席高度重视周边外交，与湄公河国家领导人数十次会见会谈，为六国友好合作领航定向。李克强总理出席每届澜湄合作领导人会议，与湄公河五国领导人共同擘画蓝图。六国积极建设面向和平与繁荣的澜湄国家命运共同体，中老、中柬、中缅命运共同体相继落地。我们秉持自立自主自强、共商共建共享精神，致力营造和平稳定、团结和谐的澜湄区域环境，为实现六国可持续发展和共同繁荣携手前行。我们制定《澜湄合作五年行动计划（2018—2022）》，积极落实水资源、农业、减贫等领域行动计划，加紧制定跨境经济、产能、互联互通合作规划。六国澜湄合作秘书处或协调机构顺畅沟通，各优先领域联合工作组和澜湄水资源、环境、农业、青年交流合作中心高效运转，为推进各领域务实合作提供机制保障。

这是积厚成势、共谋发展的5年。我们开创“发展为先、务实高效、项目为本”的澜湄模式，努力把经济互补性转化为发展互助力。5年间，中国经济总量增长47.5%，全面建成小康社会取得伟大历史性成就，湄公河五国经济总量增长逾三成，经济社会发展水平不断提升。2020年，中国和湄公河五国贸易额达3221亿美元，较2015年增长66.3%，中国是越南、柬埔寨、缅甸、泰国的最大贸易伙伴，老挝的第二大贸易伙伴，越南一跃成为中国第四大国别贸易伙伴。中国提供“两优”贷款、产能和装备制造合作专项贷款，支持湄公河国家开展了柬埔寨暹粒新国际机场、老挝万象电网改造、越南永新燃煤电厂等40多个重大基建项目。泰国榴莲、柬埔寨大米、缅甸西瓜、老挝香蕉和越南巴沙鱼等优质农产品摆上中国老百姓的餐桌，中国企业远赴柬埔寨、老挝共建农业合作示范区，打造水稻、橡胶、果蔬、畜产品生产加工和物流集散基地。

这是凝心聚力、厚植友谊的5年。我们坚持民本理念，努力让合作成果惠及各国民众。2019年，中国与湄公河国家人员往来达5000多万人次，每周定期航班近3000班次。5年来，累计有2万余名湄公河五国学生享受中国政府奖学金在华学习，澜湄职业教育培训基地在云南培训来华务工人员4万余名。澜湄合作专项基金支持开展了500多个惠民项目：“太阳村”项目为柬埔寨和缅甸村庄引入太阳能光伏技术和设备，核能培训项目为越南、老挝等国青年提供核电站、核医疗等民用技术培训，“油茶良种选育研究”项目从广西引种油茶到泰国和老挝山区，“咖啡增产项目”已培训超过1.1万名缅甸咖啡农，助力缅甸咖啡豆产量翻番。“本草惠澜湄”“中医针灸进澜湄”项目积极推广传统医药合作，贫困社区综合发展、“澜湄‘半边天’行动”等项目促进区域减贫和妇女事业发展。

这是同舟共济、守望相助的5年。澜湄合作搭建了首个流域六国共同参与的水资源合作平台。我们成功举办澜湄水资源合作部长级会议，在防洪减灾、技术推广等方面开展务实合作。作为上游国家，中国尽最大努力保障澜沧江合理下泄流量，应湄公河国家需求提供应急补水，并从去年开始分享澜沧江全年水文信息，开通澜湄水资源合作信息共享平台网站，积极帮助下游国家应对洪旱灾害。去年2月，新冠肺炎疫情袭来时，我与湄公河五国外长在老挝万象如期举办第五次外长会，各国外长共同声援中国抗疫，在关键时刻给予中方宝贵支持。六国采取有力举措遏阻疫情蔓延，澜湄区域累计确诊病例和发病率显著低于全球其他地区。六国还联合打击恐怖主义、网络赌博、电信诈骗、人口贩卖、非法移民等跨国犯罪活动，积极开展防灾减灾合作，保障各国人民生命财产安全，为完善区域治理贡献“澜湄智慧”。

二

成绩来之不易，经验弥足珍贵。回望5年合作历程，我们始终牢记澜湄合作的初心和使命，耕文化相通、人缘相亲之土，育共同发展、合作共赢之花，结和平繁荣、人民幸福之果，不仅给流域各国人民带来了实实在在的福祉，也为我们今后进一步加强合作积累了宝贵经验。

——贯彻睦邻友好、亲如一家的相处之道。澜湄合作扎根于传统友谊之中。我们一贯主张国家不分大小、强弱、贫富一律平等，充分照顾彼此舒适度，坚定支持彼此走符合自身国情的发展道路，坚持“己所不欲，勿施于人”。我们平等相待、真诚互助，遇事多商量，有事好商量，既讲原则又重情义，致力团结友好合作，追求和平和睦和谐，“己欲立而立人、己欲达而达人”，永做好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟。

——契合发展为先、共同繁荣的普遍期待。湄公河次区域贫困人口众多、基础设施薄弱、资金缺口较大，实现发展与繁荣任重而道远。澜湄合作把谋合作、促发展作为第一要务，坚持做接地气的“推土机”，努力释放各国发展潜力。我们发挥地缘相接、产业互补的有利条件，全面推进基础设施互联互通，积极扩大相互贸易投资，不断充实区域产业链供应链网络，推动六国形成全方位、高质量、协同联动的发展格局，不断深化融合发展，增强合作内生动力，责任共担，利益共享。

——发挥人文相亲、文缘相通的区位优势。澜湄国家历史渊源深厚，社会人文联系密切，六国人民像亲戚一样常来常往，是我们开展合作的独特优势。澜湄合作始终奉行以人民为中心，坚持利民惠民，不断提升民众的获得感、亲近感。我们根据流域各国民众实际需要，以“踏石留印、抓铁有痕”的实干精神，持之以恒加大教育、卫生、妇女、减贫等民生领域投入，努力促进彼此心相连、情相容、心相通，为澜湄合作友好事业培养更多参与者、受益者、支持者，为澜湄合作行稳致远提供了有力保障。

——顺应开放融通、协调发展的历史潮流。面对逆全球化和单边主义风潮，澜湄六国始终坚持多边主义和区域经济一体化的正确方向，努力打造高质量共建“一带一路”的成功范例。我们推动澜湄合作与三河流域机制、大湄公河次区域经济合作、湄公河委员会等机制取长补短、相互促进，共同助力东盟共同体建设，深化中国—东盟战略伙伴关系。

三

新时代呼唤新作为。澜湄合作是中国外交贯彻落实习近平外交思想、开拓创新、锐意进取的生动缩影。面对世纪疫情和百年变局，澜湄合作要勇立潮头，体现责任担当，引领发展方向，不断做深做实各领域合作，为次区域人民创造更加美好的未来。

继续领跑抗疫合作。现在疫情远未结束，阻遏疫情、拯救生命仍是压倒一切的任务。澜湄合作要树立国际抗疫合作新标杆，为建设人类卫生健康共同体贡献力量。要坚持疫情防控不放松，着力加强疫苗合作，助力夺取抗疫斗争最终胜利。要着眼应对未来挑战，将公共卫生合作作为澜湄合作重点方向之一，用好澜湄公共卫生专项资金，支持开展疫情监测技术、跨境传染病防控、传统医药等项目，加强六国公共卫生能力建设。

坚持倡导伙伴精神。次区域是我们共同的家园。国际形势越复杂多变，六国越要加快建设面向和平与繁荣的澜湄国家命运共同体。要保持高层交往势头，深化治国理政经验交流，加强各领域全方位合作，打造非传统安全合作等新增长点。澜湄水资源是上下游国家的紧密纽带，要充分尊重各国合理开发利用的正当权益，相互信任、相互理解、相互支持，照顾彼此关切，共同提升流域综合治理和水资源管理能力，深化上下游团结合作局面。

持续推动共同发展。促进区域经济一体化，推进设施联通和贸易畅通，对次区域产业发展和经济增长意义重大。要推动《区域全面经济伙伴关系协定》尽快生效，加强贸易投资和互联互通合作，加快推进中老、中泰铁路等重大项目，确定澜湄合作同“国际陆海贸易新通道”对接的具体路径，深化边境贸易、跨境电商、产业园区合作，共同建设澜湄流域经济发展带。要主动应变，深化结构性改革，以科技创新和数字化变革催生新的发展动能。

坚定守护人民幸福。要深耕民生领域合作，做好做实农业、减贫等同人民生活密切相关项目，加快落实《澜湄环境合作战略》，开展改善空气质量、保护生物多样性等合作。拓展教育、旅游、青年等合作领域，大力支持地方合作，调动协会、企业和民间资源的积极性，加强行业联盟建设，不断增强合作内生动力。

山水相连，和衷共济。今年是中国共产党成立100周年。本月初，十三届全国人大四次会议批准《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这既是中国发展的新阶段，更是澜湄合作的新机遇。我们将同湄公河各国一道，为澜湄合作扬起新的风帆，努力建设更加安全稳定、繁荣发展、幸福安康的澜湄区域，为构建人类命运共同体作出新的贡献！

(责编：于洋、刘慧)