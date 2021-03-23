2021年3月23日，国务委员兼外长王毅在广西桂林同俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈。

王毅表示，这次是你就任外长以来第8次访华，也是我们第51次会晤，体现了中俄全面战略协作伙伴关系的高水平。当前国际形势变化很快，中俄及时开展战略沟通协调对两国重要，对世界有益。

王毅说，中俄一贯遵循“四个相互坚定支持”，这已成为两国关系的核心价值和突出优势。中方愿同俄方进一步密切高层交往，发挥元首战略引领的政治优势，为双边关系发展提供政治指引和坚强保障。今年是《中俄睦邻友好合作条约》签暑20周年。条约为中俄关系长期稳定健康发展奠定坚实法律基础，也为两国合作提质升级注入强劲动力。两国已商定将条约延期，并为其注入中俄关系新的时代内涵，展现中俄合作的新高度、新理念、新成果。双方要加强战略协作，坚决回击针对中俄的虚假信息，加强信息安全合作，支持彼此维护政权和制度安全，维护两国正当权益和共同利益，维护两国周边地区稳定。

王毅表示，中方愿在充分照顾彼此关切和友好协商基础上，与俄方探讨建立健康码信息互认机制，为双方人行货通创造必要便利、安全的条件。双方可进一步深化疫苗合作，共同反对将疫苗政治化，助力提升疫苗在发展中国家的可及性。

王毅强调，中俄务实合作经受住疫情考验，切实发挥了作为两国关系物质基础和利益纽带的重要作用。双方要主动开拓思路，在常态化疫情防控中探索加强合作的新办法，既要继续促进贸易、投资、能源、航空航天等传统优先领域合作，牢牢稳住合作基本盘，更要以科技创新年为契机，深入挖掘双方在5G、大数据、绿色经济、互联网、气候变化、环境保护、健康产业等领域合作优势，打造更多优势“轻资产”，朝着两国元首确定的双方年贸易额达到2000亿美元的目标加快迈进。

王毅表示，少数国家所谓“以规则为基础的国际秩序”的说法涵义不清，反映的是少数国家的规则，并不代表国际社会的意志。我们要维护的是普遍认可的国际法。中方愿同俄方进一步加强在联合国、上海合作组织、亚太经合组织、金砖国家等多边框架内合作，共同捍卫多边主义，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，坚决反对单边制裁和干涉别国内政行径。

拉夫罗夫表示，中方成功抗击疫情让世人看到了中华民族的坚韧和毅力。俄中友谊非常牢固，两国关系从质量上看高于当前其他国家间关系。俄方愿同中方一道落实两国元首达成的共识，保持两国高层密切交流，做好《俄中睦邻友好合作条约》延期准备工作，推动两国关系再上新台阶。希两国加强抗疫合作，共同反对将疫苗政治化，逐步恢复双方人员往来，推动双方务实合作克服疫情影响不断向前发展。当前国际形势日趋复杂，西方国家不择手段要维持其领先地位。俄中要进一步深化在联合国、上海合作组织、金砖国家、亚太经合组织等多边机构中的协调合作，和志同道合的国家共同维护国际公平正义，维护《联合国宪章》宗旨和原则。双方要共同反对外部势力利用社交网络对两国内政进行干涉。

双方还就朝鲜半岛、中亚形势等共同关心的国际地区问题深入交换了意见。

会谈后，两国外长签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦外交部长关于当前全球治理若干问题的联合声明》及有关双边合作文件并共同会见记者。

(责编：于洋、刘慧)