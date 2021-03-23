新华社南宁3月23日电 国务委员兼外长王毅23日在广西桂林同俄罗斯外长拉夫罗夫共同会见记者。

有记者问，当前，大国关系发展尤令世人瞩目。美国强调竞争和实力，中俄强调合作和公平。您认为动荡变革的世界需要什么样的大国关系，怎样建立这样的大国关系？

王毅表示，我们这个星球面临着越来越多的问题和挑战。在这样一个百年变局的历史关头，大国怎么做，世界都在看。特别是大国如何彼此相处，是对话还是对抗，是合作还是分裂，将在很大程度上决定人类的前途与命运。

王毅说，中方一贯认为，大国就应该有大国的样子。这个样子不是指大国的胳膊比别人粗、地位比别人高、权力比别人大，而是大国要展现更大的格局和情怀，肩负更重的责任与担当，作出更多的努力与贡献。

王毅说，具体地讲，大国要带头讲平等，做践行《联合国宪章》的表率，不能唯我独尊，动辄从什么“实力地位”出发以势压人；大国要带头讲诚信，做尊重别国正当权利的表率，不能以自己的标准肆意干涉别国内政，打着民主人权旗号搞政权更迭；大国要带头讲合作，做各国互利共赢的表率，不能沉溺于零和博弈，热衷于搞什么单边制裁，甚至制造冲突对抗；大国要带头讲守法，做遵守国际法的表率，不能以所谓意涵不清的规则来取代普遍认可的国际法，搞封闭排他的小集团。

王毅强调，单边制裁没有国际法依据，只是服务少数国家的政治需要。建立在谎言基础上的所谓制裁，更是倒退回“丛林法则”，各国都应站出来反对。

王毅表示，中俄关系之所以经得起国际风云变幻考验，成为当今世界的稳定性力量，就在于双方始终坚持不结盟、不对抗、不针对第三方；始终相互尊重彼此核心利益，照顾对方合理关切；始终担当有为，主持公道，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。中方呼吁各国当下应重温《联合国宪章》的宗旨和原则，珍惜二战以来各国共同努力构筑起来的国际法体系，共同践行真正的多边主义，共同推进国际关系的民主化，共同构建超越制度文明差异的人类命运共同体。

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