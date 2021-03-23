2021年3月23日，国务委员兼外长王毅在广西桂林同俄罗斯外长拉夫罗夫共同会见记者。有记者问，中俄正向数十个国家提供疫苗，有人说三道四，说中国搞“疫苗外交”，说俄罗斯扩大自身影响，您对此有何评论？

王毅表示，新冠病毒是全人类共同的敌人，疫苗作为抗击病毒最有效的武器，应当最大限度惠及世界更多民众。习近平主席庄重宣示，中国愿将新冠疫苗作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献。中方正在以实际行动践行这一承诺，我们积极支持并参与新冠疫苗国际合作，加入“新冠肺炎疫苗实施计划”。根据各国提出的要求，我们已经并正在提供疫苗援助的国家已达到80个，同时还在向47个国家出口疫苗。目前，已有70多个国家相继授权使用中国疫苗，中国疫苗的安全性、有效性得到各国广泛认可。

王毅说，据了解，俄罗斯的疫苗也在50多个国家得到注册和使用，正在得到更多的关注和支持。我们衷心希望各国在疫苗研发、生产、分配环节加强协调合作，使疫苗真正成为普惠可及的公共产品，真正成为各国民众都能负担的“人民疫苗”。我们愿为遏制疫情跨境传播、保护全人类生命健康作出更多“中俄贡献”。

王毅强调，与其说中方在谋划什么“新冠疫苗外交”，不如说中方在践行“人道主义行动”。与有些大国自私自利、大量囤积疫苗相反，我们的初衷是尽快让更多人接种上新冠疫苗，我们的愿望是人类社会尽早走出疫情的阴霾。中国和俄罗斯选择的不是独善其身，而是兼济天下。去年疫情肆虐时，有人为了甩锅推责，把疫情政治化、标签化，受到各国人民一致谴责。今天我想说的是，在疫苗全面开发使用之时，我们也要警惕有人再把疫苗政治化、标签化。各国应当携起手来抵制各种形式的“疫苗民族主义”，应当共同努力填平本不应出现的“免疫鸿沟”，应当让各国的疫苗都能发挥公共产品的作用。

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