2021年3月23日，国务委员兼外长王毅在广西桂林同俄罗斯外长拉夫罗夫共同会见记者。有记者问，当前，大国关系发展尤令世人瞩目。美国强调竞争和实力，中俄强调合作和公平。您认为动荡变革的世界需要什么样的大国关系，怎样建立这样的大国关系？

王毅表示，我们这个星球面临着越来越多的问题和挑战。在这样一个百年变局的历史关头，大国怎么做，世界都在看。特别是大国如何彼此相处，是对话还是对抗，是合作还是分裂，将在很大程度上决定人类的前途与命运。

王毅说，中方一贯认为，大国就应该有大国的样子。这个样子不是指大国的胳膊比别人粗、地位比别人高、权力比别人大，而是大国要展现更大的格局和情怀，肩负更重的责任与担当，作出更多的努力与贡献。

王毅说，具体地讲，大国要带头讲平等，做践行《联合国宪章》的表率，不能唯我独尊，动辄从什么“实力地位”出发以势压人；大国要带头讲诚信，做尊重别国正当权利的表率，不能以自己的标准肆意干涉别国内政，打着民主人权旗号搞政权更迭；大国要带头讲合作，做各国互利共赢的表率，不能沉溺于零和博弃，热衷于搞什么单边制裁，甚至制造冲突对抗；大国要带头讲守法，做遵守国际法的表率，不能以所谓意涵不清的规则来取代普遍认可的国际法，搞封闭排他的小集团。

王毅强调，单边制裁没有国际法依据，只是服务少数国家的政治需要。建立在谎言基础上的所谓制裁，更是倒退回“丛林法则”，各国都应站出来反对。

王毅表示，中俄关系之所以经得起国际风云变幻考验，成为当今世界的稳定性力量，就在于双方始终坚持不结盟、不对抗、不针对第三方；始终相互尊重彼此核心利益，照顾对方合理关切；始终担当有为，主持公道，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。中方呼吁各国当下应重温《联合国宪章》的宗旨和原则，珍惜二战以来各国共同努力构筑起来的国际法体系，共同践行真正的多边主义，共同推进国际关系的民主化，共同构建超越制度文明差异的人类命运共同体。

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