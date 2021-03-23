人民网北京3月23日电 2021年3月23日，国务委员兼外长王毅在广西桂林同俄罗斯外长拉夫罗夫会谈后共同会见记者。

图片来源：外交部网站

王毅表示，桂林山水甲天下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系的高水平同样“甲天下”。不论国际形势如何变化，中俄之间的全面战略协作只会加强，不会削弱，只会拓展，不会收缩。刚才，我同拉夫罗夫外长深入会谈，就双边关系和重大国际地区问题达成许多新的共识。

我们一致认为，元首战略引领是新时代中俄关系的政治优势。习近平主席和普京总统准确把握时代潮流和世界大势，为中俄关系指明方向、夯实互信、擘画蓝图，为两国从容应对世界百年变局注入了信心和动力。后疫情时期，两国元首将继续通过多种方式保持密切交往，指导双方共同防范和化解振兴道路上的任何风险挑战。

我们一致认为。中俄团结抗疫为两国人民传统友谊打上了时代“高光”，也将照亮全球疫情蔓延的“至暗时刻”，两国在疫情最严峻时互施援手，成为新冠病毒击不垮的卫生健康共同体；两国在谎言满天飞时捍卫真相，成为“政治病毒”攻不破的坚强堡垒；两国在“疫苗民族主义”泛起时兼济天下，成为“疫苗鸿沟”阻不断的生命保障线。中俄抗疫合作得到了民众的拥护，也赢得了世人尊重，足以载入史册。

我们一致认为，务实合作为两国经济社会高质量发展提供了有力支撑。去年，双边贸易额连续第三年稳定在千亿美元以上水平。两国油气、核能等领域战略性大项目按计划推进，数字经济、绿色经济、人工智能、5G、大数据合作方兴未艾，中俄关于合作建设国际月球科研站的谅解备忘录顺利签署。这表明，经历了疫情考验的中俄务实合作韧性更强，后劲更足。

我们一致认为，中俄国际协作为世界贡献了宝贵的稳定性和正能量。今天，我们将发表关于当前全球治理若干问题的联合声明，深入阐述人权、民主、国际秩序、多边主义等重大理念的要义，反映国际社会尤其是发展中国家的集体诉求。我们呼吁各国本着开放、包容、平等的精神参与和完善全球治理，摒弃零和思维和意识形态偏见，停止干涉任何国家内政，通过对话与合作增进各国人民福祉，共同构建人类命运共同体。

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王毅表示，今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。《条约》为中俄关系长期健康发展奠定了坚实法律基础。世界越是变、越是乱，我们越是深刻体会中俄两国世代友好、互利共赢的重大意义，越要珍惜双方汲取正反两方面经验后建立起来的新型国家关系。中俄已商定将《条约》延期，并围绕庆祝《条约》签署20周年这一主线，推动新时代中俄关系取得更大发展。双方将在四方面做出努力:

一是在核心利益问题上做彼此的坚强后盾。志同道合、守望相助是中俄关系的鲜明底色。无论世界如何动荡变革，双方都将不折不扣落实两国元首达成的重要共识，坚定支持对方维护国家主权、安全、发展利益的努力，坚定支持对方走符合本国国情的发展道路。

二是在常态化疫情防控条件下加快推进复工复产、复商复市。双方将加快对接核酸检测标准和程序，探讨推广国际旅行健康证明和建立健康码信息互认机制，切实降低疫情跨境传播风险，推动形成健康、安全、有序的人员往来新秩序。双方将继续开展疫苗研发和生产合作，为疫苗的可及性作出“中俄贡献”。

三是在发展振兴道路上做彼此的重要伙伴。双方将继续执行好战略性大项目，稳步积累合作“重资产”；以中俄科技创新年为契机，加大对新产业、新业态的投入，打造以创新为内核的优质“轻资产”，完善多元化合作格局，培养更多增长极，加快两国务实合作提质升级。

四是在国际事务中做维护公平正义的中流砥柱。今年是中国恢复联合国合法席位50周年、加入世界贸易组织20周年。一路走来，我们深知践行真正多边主义的重要性。中方愿同俄方一道，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，携手构建人类命运共同体。

王毅说，“春分”刚过，按照中国人的传统观念，这意味着寒冬已经过去。春天已然到来，希望就在前方。我们愿同俄方及国际社会共同努力，一道驱散全球疫情阴霾，共同迎接合作共赢的未来。

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