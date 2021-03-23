联合国人权理事会第46届会议当地时间2月22日至3月24日在瑞士日内瓦召开。来自中国人权研究会的多位专家就中国人权立场主张和近年来中国人权发展成就做大会发言。

来自中国社科院的王宇副研究员在会上表示，美国自身人权状况频出，却经常以“人权捍卫者”自居，对他国指手画脚，不断借用人权问题干涉别国内政，这是对人权的最大亵渎和讽刺。

来自中国新疆大学的祖力亚提·司马义教授表示，文化权是国际公认的基本人权。新疆大力保护少数民族优秀传统文化，保障各民族使用自己语言文字的权利，不断满足新疆各族人民的精神文化需求，各族人民文化权的保障和实现取得显著成效。

中国藏学研究中心的格桑卓玛研究员表示，西藏绝对贫困问题已基本消除，这一前所未有的成就主要得益于两方面原因。一是，中国中央政府对西藏持续的政策扶持、资金投入和对口援藏省市及中央企业的帮助。二是，西藏实施精准的扶贫措施。西藏减贫经验对一些国家和地区解决欠发达民族地区的贫困问题具有启示意义。

此外，来自复旦大学的马忠法教授和东南大学的戴庆康副教授还分别就沉重外债负担对人权保护的不利影响和减少对白化病人歧视的问题做了大会发言。（总台记者 薛婧萌）

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