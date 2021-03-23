人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

《纽约时报》：西方国家的作为令全球新冠疫苗分配“显著不公”

2021年03月23日17:12 | 来源：新华社
小字号

新华社纽约3月22日电（记者夏林）美国《纽约时报》22日报道说，美国、英国和欧盟近期的新冠疫苗研发及供给工作进展较快，已交付约4亿剂疫苗，但其中90%为富裕和中等收入国家所用，贫穷国家所获无几，造成了“显著的不公平”。

报道说，西方国家的政府对疫苗分享持抗拒态度。它们动用各种资源，通过和制药公司联手，大幅增加疫苗供给，从而造成对自己有利的政治局面，但却不顾世界卫生组织的呼吁：在对抗全球性疾病的过程中，富裕国家应确保贫穷国家获得足够的药剂，同时应鼓励制药公司与全球分享其知识和专利。道理显而易见，如果贫穷国家缺乏疫苗，富裕国家也难以独善其身。

报道说，西方国家政府卫生官员普遍认为，在本国疫情尚未得到控制的情况下，根本不可能去顾及其他国家的需要，更无从谈起专利分享等事宜。美国总统拜登虽曾声称将帮助一家印度公司在2022年前生产10亿剂新冠疫苗，同时也将向墨西哥和加拿大捐赠疫苗，但非常明确的是，他的工作重心是美国国内。

(责编：艾雯、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部