新华社纽约3月22日电（记者夏林）美国《纽约时报》22日报道说，美国、英国和欧盟近期的新冠疫苗研发及供给工作进展较快，已交付约4亿剂疫苗，但其中90%为富裕和中等收入国家所用，贫穷国家所获无几，造成了“显著的不公平”。

报道说，西方国家的政府对疫苗分享持抗拒态度。它们动用各种资源，通过和制药公司联手，大幅增加疫苗供给，从而造成对自己有利的政治局面，但却不顾世界卫生组织的呼吁：在对抗全球性疾病的过程中，富裕国家应确保贫穷国家获得足够的药剂，同时应鼓励制药公司与全球分享其知识和专利。道理显而易见，如果贫穷国家缺乏疫苗，富裕国家也难以独善其身。

报道说，西方国家政府卫生官员普遍认为，在本国疫情尚未得到控制的情况下，根本不可能去顾及其他国家的需要，更无从谈起专利分享等事宜。美国总统拜登虽曾声称将帮助一家印度公司在2022年前生产10亿剂新冠疫苗，同时也将向墨西哥和加拿大捐赠疫苗，但非常明确的是，他的工作重心是美国国内。

(责编：艾雯、杨牧)