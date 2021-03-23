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谭德塞：全球解决新冠疫苗分配不公收效甚微

2021年03月23日17:11 | 来源：新华社
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新华社日内瓦3月22日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞22日表示，截至目前，全球在解决新冠疫苗分配不公方面做得太少，这令人震惊，世界正滑向灾难性道德失败的边缘。

谭德塞当天在记者会上表示：“1月份时我曾说过，除非采取紧急措施确保（新冠）疫苗的公平分配，否则世界正处于灾难性道德失败的边缘。我们有办法避免这种失败，但令人震惊的是，我们几乎没有采取什么措施来避免这种失败。”

他指出，高收入国家接种新冠疫苗的数量与通过世卫组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”接种的数量差距每天都在扩大，都在变得更加畸形。“世界上最贫穷的国家不知道富裕国在谈论团结时是否真的行如其言……某些国家正竞相为其全部人口接种疫苗，而另一些国家则根本无法获得疫苗，这也许会买来短期的安全感，但这种安全感是虚假的。”

谭德塞提醒说，新冠疫情持续得越久，就可能出现更多变异病毒，就意味着疫苗可能更难应对这些变异；只要病毒持续传播，就会有感染者死亡，贸易和旅行将继续受到干扰，经济复苏也将进一步推迟。

虽然全球科学家一直在努力加强新冠病毒的基因组测序，以改进对病毒变异的监测，但谭德塞认为，如果各国不能团结合作控制病毒传播，科学家们努力的成效将很有限。他呼吁高收入国家通过“新冠肺炎疫苗实施计划”共享疫苗，并敦促疫苗厂商提高疫苗产量并确保公平分配。

(责编：艾雯、杨牧)

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