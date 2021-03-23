新华社洛杉矶3月22日电（记者高山、黄恒）美国警方22日说，科罗拉多州博尔德市一家超市当天下午发生大规模枪击事件，造成包括一名警察在内的10人死亡，一名嫌犯被抓获。

博尔德市警方说，当地时间14时30分左右，博尔德市金苏珀连锁超市发生枪击事件。警方接到报警后数分钟内赶到事发现场。最先到场的警官埃里克·塔利被枪手击中后身亡。

警方暂未公布其他死者的身份及枪手动机。警方证实，一名嫌犯被抓获并被送往医院治疗。当地电视台直播画面显示一名双手被反铐在背后的白人男性被多名警员押送出超市。但警方没有证实该男子是否为被捕枪手。

事发时，不少人在超市建筑物内一家药房接种新冠疫苗。两名目击者对当地媒体说，看到枪手走进超市直接开火，“先是开了数枪，停顿了一下，又继续开枪，但并不是扫射”。枪击发生后，现场一片混乱。

有媒体报道说，枪手身穿战术装备，使用了可能是AR-15步枪一类的武器朝超市内的购物者射击。

当地官员将这起事件称为“悲剧和噩梦”，表示将进行彻底调查。白宫官员说，总统拜登已获得相关情况通报。

科罗拉多州曾发生多起严重枪击事件。2012年7月20日，一名男子在该州奥罗拉市一家电影院首映影片《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》时持枪对观众扫射，造成12人死亡、58人受伤。

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