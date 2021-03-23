新华社东京3月23日电 东京奥运会：倒计时4个月 雏形乍现 挑战依旧

新华社记者王子江

3月23日是东京奥运会开幕倒计时4个月的日子，伴随禁止海外观众和志愿者入境政策的推出以及日本国内紧急状态的解除，人们已经可以依稀看到东京奥运会的雏形。同时，由于全球疫情形势的不确定性，东京奥运会在防疫方面仍然面临很大的挑战。

日本方面最终做出了禁止海外观众入境的决定，并在20日的五方会议上通知了国际奥委会。可以说，这是自奥运会去年3月被推迟后，日方作出的影响面最大的决策。因为这一禁令，将有近100万购买了奥运会和残奥会门票的海外观众无法现场观看比赛。

两天后，东京奥组委再次证实，除了少数拥有特殊技能的人之外，近万名海外志愿者也无法入境日本服务奥运会。

连续两道禁令，仿佛让奥运会回到了很多年前交通不便的年代。加上东京奥组委此前宣布的一系列简化措施，诸如取消奥运村里的升旗仪式、削减各代表团规模、减少开幕式入场人员数量等，东京奥运会将注定不是人们印象中的奥运会。

东京奥组委主席桥本圣子也提前给人们打了预防针：“在很多方面，东京奥运会将与往届奥运会完全不同。”

当然，为了安全，一切限制措施都是无奈之举。如同国际奥委会主席巴赫所说：“我们的每个决定都必须以安全为第一原则。”

21日午夜，日本政府解除了东京都及其周边地区的紧急状态，东京奥组委也公布了详细的火炬接力方案。25日，东京奥组委将在福岛灾区举行火炬传递开幕仪式，命运多舛的圣火传递将终于开启121天、遍及全国47个都道府县的征程。

紧急状态后的疫情发展和火炬传递是否造成新冠病毒传播，将为4月底出台的本土观众政策提供重要参考。自去年7月以来，日本的足球和棒球联赛始终允许观众入场，单场比赛观众最多时甚至超过两万人。但即使在日本国内疫情最严重时，体育比赛也未造成大规模的感染事件。凭借这些经验，已经有内部消息说，日本政府将允许奥运会赛场容量半数的本土观众入场，每场上限两万人。若果真如此，东京奥运会的整体画面将更加清晰。

虽然对于奥运会如期举办的乐观情绪不断攀升，但防疫挑战依然严峻。世界很多国家和地区的确诊病例依然居高不下，日本防止第四波疫情的压力也很大。东京都知事小池百合子和其他拥有奥运会场馆的千叶县、埼玉县的知事22日都发出警告，希望所有市民继续保持警惕，防止疫情反弹。

4月10日，奥运会第一项测试赛水球比赛将开启，这次比赛不会有国际选手参加。对于奥组委真正的考验是4月23日开始的国际泳联世界杯跳水赛，这项比赛将成为奥运会比赛的预演。也就是说，到奥运会倒计时3个月时，人们将开始感受到东京奥运会的气氛。

(责编：艾雯、刘叶婷)