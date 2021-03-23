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墨西哥首批康希诺疫苗完成灌装与交接

2021年03月23日16:51 | 来源：新华社
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新华社墨西哥克雷塔罗3月22日电（记者吴昊 朱雨博）由中国军事科学院军事医学研究院和康希诺公司联合研发的首批新冠疫苗22日在墨西哥中部克雷塔罗州完成灌装，并在中墨双方举行的交接仪式后运送到墨政府指定的疫苗存放地。

当天下午，在该州首府克雷塔罗市埃尔马克斯产业园，墨西哥外交部长埃布拉德和中国驻墨西哥大使祝青桥出席了仪式。工作人员从灌装企业仓库向挂着中墨两国国旗的货车上搬运疫苗。在两国代表见证下，这辆货车载着当地首批完成灌装的康希诺疫苗，驶向墨政府指定的疫苗存放地。

埃布拉德在致辞中表示，康希诺疫苗可在2至8摄氏度条件下长期稳定储存，仅需单针接种，经试验证明对当地民众安全有效。这将加快推动墨西哥新冠疫苗接种计划。墨西哥永远不会忘记在疫情艰难时刻中方为墨方提供的支持。

祝青桥在致辞中表示，中墨就康希诺疫苗开展的合作是双方抗疫合作缩影。中墨两国领导人已就加强抗疫合作达成重要共识，为两国关系发展擘画蓝图。中墨抗疫合作从分享经验到开辟物资运输“空中走廊”，从疫苗临床试验到实现本地化生产，不断书写友好合作佳话。

祝青桥表示，中方愿同墨方一道，以明年两国建交50周年为契机，深化抗疫等各领域合作，推动中墨全面战略伙伴关系取得更大发展。

2月10日，墨西哥政府宣布批准紧急使用两款中国研发的新冠疫苗，分别是这款康希诺腺病毒载体疫苗以及科兴公司研发的疫苗。次日，首批康希诺疫苗原液运抵墨西哥。康希诺公司同墨西哥药业公司合作建设的灌装生产线是该疫苗首条海外灌装生产线。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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