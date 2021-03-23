新华社南宁3月23日电

中华人民共和国和俄罗斯联邦外交部长关于当前全球治理若干问题的联合声明

新冠肺炎疫情持续蔓延促使国际格局加速演变，全球治理体系进一步失衡，经济发展进程遭受冲击，全球性新威胁新挑战层出不穷，世界进入动荡变革期。我们呼吁国际社会搁置分歧，凝聚共识，加强协作，维护世界和平与地缘战略稳定，推动构建更加公正、民主、合理的多极化国际秩序。

一、所有人权是普遍、不可分割、相互联系的。可持续发展是提高每个国家人民生活水准和福利的基础，由此可促进享有所有人权。发展与实现各项人权和基本自由相辅相成。各国应以此为出发点，根据本国国情，在政治、社会、经济、文化、环境领域保护和践行人权，促进人的全面发展，增进人民福祉。倡导和保护人权也是国际社会的共同事业，各国应同等重视、系统推进各类人权，反对将人权问题政治化，摒弃借人权问题干涉别国内政和搞双重标准，在平等和相互尊重的基础上开展该领域对话，造福各国人民。

二、民主是人类发展成就之一，其标志是以立法形式确保权力属于人民，即公民有权管理国家事务及合法行使权力。民主模式不存在统一的标准。应尊重主权国家自主选择发展道路的正当权利。以“推进民主”为借口干涉主权国家内政不可接受。

三、国际法是人类社会发展的基石。各国无一例外均应坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序。我们重申2016年《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于促进国际法的声明》，重申《联合国宪章》具有关键意义，其宗旨和原则对维护世界和平安全，促进国际法发挥着重要作用。

国际事务的处理之道应基于公认的国际法原则，由国际社会共同制定、共同遵守。我们呼吁，世界大国特别是联合国安理会常任理事国应增强互信，带头维护国际法和以国际法为基础的国际秩序。在国际政治动荡加剧的背景下，亟需召开联合国安理会常任理事国峰会，以便通过直接对话探讨全人类共同问题的解决途径，维护全球稳定。

四、国际社会应坚持践行开放、平等、非意识形态化的多边主义原则，共同应对全球性挑战和威胁，努力维护多边体制的权威性，提高多边体制的有效性，完善全球治理体系，共同维护和平与战略稳定，促进人类文明发展，保障各国平等享有发展成果。同时，对话应成为处理国际事务的基本方式，国际社会要团结不要分裂，要合作不要对抗。

中华人民共和国国务委员 俄罗斯联邦外交部长

兼外交部长

王毅（签名） 谢·维·拉夫罗夫（签名）

二〇二一年三月二十三日于桂林

(责编：郝江震、白宇)