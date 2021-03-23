人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

巴西累计新冠确诊病例超1200万例

2021年03月23日11:30 | 来源：新华社
小字号

新华社圣保罗3月22日电（记者宫若涵）巴西卫生部22日晚公布的最新数据显示，该国24小时内新增新冠确诊病例49293例，累计确诊12047526例；新增死亡病例1383例，累计死亡295425例；累计治愈10507995例。

根据世界卫生组织的最新统计，目前巴西累计新冠确诊病例数和死亡病例数均排在全球第二，仅低于美国。

巴西主流媒体根据各州卫生厅公布的数据联合统计得出，在截至本月22日的一周里，巴西平均每日新增确诊病例75163例，为疫情暴发以来最高值，比两周前的数据上涨了10%；平均每日新增死亡病例2298例，同样创下最高纪录，比两周前的数据上涨了46%。截至22日晚，全国已有12351559人接种了第一剂新冠疫苗，占总人口的5.38%，有4213858人接种了第二剂疫苗，占总人口的1.99%。

圣保罗州是巴西疫情形势最严峻的州。根据巴西卫生部的数据，截至22日，该州累计确诊病例超过231万例，累计死亡病例超过6.7万例。州政府22日表示，过去四周内因感染新冠病毒住院的患者人数增加了110%，全州重症监护病床使用率已达91%。

为遏制疫情蔓延，里约热内卢市决定在3月26日至4月4日的长假期间，关闭商场、餐厅、酒吧、学校等场所，并禁止足球赛等体育赛事。该市也禁止人们在晚11点至次日晨5点之间外出。

巴西奥斯瓦尔多·克鲁斯基金会“流感信息”公报协调人马塞洛·戈梅斯22日表示，未来几天巴西每日新增死亡病例有可能突破3000例，因此建议实施更严格的隔离措施，比如“封城”。

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部