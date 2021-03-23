新华社圣保罗3月22日电（记者宫若涵）巴西卫生部22日晚公布的最新数据显示，该国24小时内新增新冠确诊病例49293例，累计确诊12047526例；新增死亡病例1383例，累计死亡295425例；累计治愈10507995例。

根据世界卫生组织的最新统计，目前巴西累计新冠确诊病例数和死亡病例数均排在全球第二，仅低于美国。

巴西主流媒体根据各州卫生厅公布的数据联合统计得出，在截至本月22日的一周里，巴西平均每日新增确诊病例75163例，为疫情暴发以来最高值，比两周前的数据上涨了10%；平均每日新增死亡病例2298例，同样创下最高纪录，比两周前的数据上涨了46%。截至22日晚，全国已有12351559人接种了第一剂新冠疫苗，占总人口的5.38%，有4213858人接种了第二剂疫苗，占总人口的1.99%。

圣保罗州是巴西疫情形势最严峻的州。根据巴西卫生部的数据，截至22日，该州累计确诊病例超过231万例，累计死亡病例超过6.7万例。州政府22日表示，过去四周内因感染新冠病毒住院的患者人数增加了110%，全州重症监护病床使用率已达91%。

为遏制疫情蔓延，里约热内卢市决定在3月26日至4月4日的长假期间，关闭商场、餐厅、酒吧、学校等场所，并禁止足球赛等体育赛事。该市也禁止人们在晚11点至次日晨5点之间外出。

巴西奥斯瓦尔多·克鲁斯基金会“流感信息”公报协调人马塞洛·戈梅斯22日表示，未来几天巴西每日新增死亡病例有可能突破3000例，因此建议实施更严格的隔离措施，比如“封城”。

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