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美国：一家超市当天发生大规模枪击事件 造成至少6人死亡

2021年03月23日09:21 | 来源：新华社
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新华社快讯：美国媒体22日援引执法机构消息来源报道说，科罗拉多州一家超市当天发生大规模枪击事件，造成至少6人死亡。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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