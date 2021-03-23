许钊颖

欧盟统计局2月份发布的报告显示，2020年中国首次超越美国成为欧盟最重要贸易伙伴，也成为欧盟前十大货物贸易伙伴中唯一实现进出口双增长的国家。同期，欧盟对其他主要贸易伙伴的进出口都出现了双向大幅降低，如对美出口同比下降8.2%，进口同比下降13.2%；对英贸易情况类似。

中欧经贸关系长期被视为中欧关系的“压舱石”。截至2019年，欧盟连续16年成为中国第一大贸易伙伴，中国则连续15年成为欧盟第二大贸易伙伴。作为“促进共同发展的两大市场”，双方在市场结构、产业布局、价值链等多方面存在较强的互补关系，双方经贸合作的发展具有内生的长期动力。

过去一年，面对新冠肺炎疫情的共同挑战，双方在凝聚合作共识、强化制度建设、拓展市场培育等多方面持续展开深入合作。中欧加强了双边协调，在多个方面广泛寻求共识；双方签订了《地理标志协议》，并于年底顺利完成《中欧投资协定》谈判，其“高标准、宽领域”的特点，帮助双方进一步夯实了合作基础；市场培育方面亮点突出，如中国与中东欧国家贸易迅速增长并首次超过千亿美元等。

改革开放40余年来，外贸对中国经济贡献巨大，助推中国成为世界经济总量第二大国。在新发展阶段，中国更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放，有望构建全方位、多层次外贸新格局，为世界市场注入更多活力动力。

首先，通过顶层设计不断优化外贸格局。中国经济发展方式从追求“数量”增长转向追求“质量”提升，带动了产业的升级调整，通过不断打通上下游产业链，中国已成为全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，规模效应凸显，出口能力不断增强。中国也通过推动进一步深化对外开放，不断增加国内市场的国际参与程度、增强中国与国际规则的接轨能力，为国外企业和产品进入中国市场创造更好的条件。

其次，通过拓展新领域、参与新模式不断培育全球贸易增长点。通过推动共建“一带一路”高质量发展，带动中国和沿线国家的发展，寻求拓展贸易合作。随着数字和绿色产业的兴起以及中国在数字化应用、电子商务等领域的蓬勃发展，中国通过提出“数字丝绸之路”等新的合作方式来加强新领域的密切合作，共同激活新的经济增长动能。同时，中国也积极加强同新兴国家和地区的贸易联系，如参与非洲自贸区建设等方式，强化全球贸易纽带，为国际贸易体系添砖加瓦。

此外，中国积极支持国际多边贸易体系建设，体现出责任担当。中国长期支持WTO等“基于规则的多边贸易体系”机制以及G20等国际组织倡导的全球经济治理，并更加积极地推动这些组织改革以适应新的国际经济形势。在目前逆全球化思潮抬头和单边主义、保护主义上升的趋势下，中国的建设性姿态有利于各方增强互信，凝聚共识。

中国外贸竞争力的增强，并不会带来国际上“零和式”的结果。在积极构建“双循环”新发展格局的过程中，中国通过创造更大市场、提供增长动能、支持国际贸易秩序等方式，将继续为世界贸易作出正向贡献。

（作者为中国国际问题研究院博士）

(责编：艾雯、刘叶婷)