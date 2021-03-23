2020年“三提升”——

引资总量、增长幅度、全球占比

实际利用外资总额9999.8亿元，增长6.2%；非金融领域实际使用外资增长4.5%，全球第一；新设外资企业3.9万家。

新设或增资合同外资1亿美元以上大项目938个，数量增长12.5%，宝马、戴姆勒、西门子等一批龙头企业在华增资扩产。

东部地区实际利用外资总额增长8.9%，占比达到88.4%。

自贸试验区实际利用外资总额1790亿元，新设外资企业6472家，占全国比重提升至16.8%和17.9%。

外资准入更自由，投资活动更便利，服务体系更健全，权益保护更有效，市场竞争更公平。

全国外商投资准入负面清单从2019年的40条减至33条，自贸试验区版外商投资准入负面清单由37条减至30条，自由贸易港版外商投资准入负面清单压缩至27条。

营商环境更好，中国连续两年跻身全球营商环境改善最快的前10个经济体之列。

5方面22条举措——

今年继续做好稳外资工作

——扩大高水平对外开放，吸引更多优质外部要素资源促进国内大循环；

——提升开放平台水平，打造国内国际双循环联接点、支撑点；

——加大产业链招商力度，推动国际国内产业链对接融合；

——完善外商投资服务保障体系，确保产业链供应链重点外资企业稳健运营；

——深化“放管服”改革，为外资参与构建新发展格局营造良好环境。

（本报记者 汪文正制图）

(责编：艾雯、刘叶婷)