新华社北京3月22日电 3月22日，国家主席习近平同科威特埃米尔纳瓦夫互致贺电，庆祝两国建交50周年。

习近平在贺电中指出，中科建交半个世纪以来，两国传统友谊历久弥坚。近年来，两国建立战略伙伴关系，政治互信日益深化，各领域合作成果丰硕，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解、相互支持，在国际和地区事务中密切配合。新冠肺炎疫情发生后，双方同舟共济，共同抗击疫情，体现了中科关系的高水平。我高度重视中科关系发展，愿同纳瓦夫埃米尔一道努力，以两国建交50周年为契机，弘扬传统友好，在共建“一带一路”框架内深化各领域合作，造福两国和两国人民。

纳瓦夫在贺电中表示，科中两国关系牢固，并不断发展、深化。双方在战略伙伴关系框架内就多个重大项目开展合作，在国际和地区问题上也保持沟通协调，共同维护世界和平与安全。面对新冠肺炎疫情，两国开展了积极协调和密切合作。我期待进一步加强双边关系，提升和拓展各领域合作。

同日，国务院总理李克强同科威特首相萨巴赫互致贺电。李克强在贺电中表示，中科建交50年来，双边关系发展顺利，政治互信日益巩固，共建“一带一路”合作稳步推进，能源、基础设施、金融、人文等领域合作富有成果，两国人民的相互了解和友谊不断加深。中方愿同科方共同推动中科战略伙伴关系取得更大发展。

萨巴赫在贺电中表示，科中两国友好关系牢固、密切，合作成果丰硕。科方高度重视科中友好关系，希望继续同中方一道，全方位提升双方战略关系水平，实现友好的两国和两国人民的期待。

《 人民日报 》（ 2021年03月23日 01 版）

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