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习近平总书记同朝鲜劳动党总书记金正恩互致口信

2021年03月23日08:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京3月22日电  受习近平总书记和中共中央指派，中共中央对外联络部部长宋涛于3月22日在北京应约会见朝鲜驻华大使李龙男。

　　李龙男转达了朝鲜劳动党总书记金正恩致习近平总书记的口信，全面通报朝鲜劳动党八大情况，高度评价中国党和人民在习近平总书记领导下，成功抗击全球公共卫生危机，并在全面建成小康社会、彻底消除贫困的斗争中取得举世瞩目的成就。

　　金正恩表示，将朝中关系加强发展为世所羡慕的关系，以友谊和团结推动社会主义事业前进，是我以及朝鲜党和人民坚定不移的立场。朝方坚信，朝中友好关系将按照时代要求和两国人民的志向、意愿、根本利益，得到升华发展。

　　宋涛转达了习近平总书记致金正恩总书记的口信。习近平再次祝贺朝鲜劳动党八大召开，并表示，中朝传统友谊是两党、两国、两国人民共同的宝贵财富。新形势下，我们愿同朝鲜同志携手努力，维护好、巩固好、发展好中朝关系，推动两国社会主义事业不断取得新成果，更好造福两国人民。

　　习近平强调，当前，百年变局与世纪疫情叠加作用，国际和地区形势深刻演变。中方愿同朝方和有关方一道，坚持半岛问题政治解决方向，维护半岛和平稳定，为地区和平稳定与发展繁荣作出新的积极贡献。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月23日 01 版）

(责编：高歌、刘叶婷)

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