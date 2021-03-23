新华社北京3月22日电 应沙特外交大臣费萨尔、土耳其外长恰武什奥卢、伊朗外长扎里夫、阿联酋外长阿卜杜拉、阿曼外交大臣巴德尔和巴林外交大臣扎耶尼邀请，国务委员兼外交部长王毅将于3月24日至30日对沙特、土耳其、伊朗、阿联酋、巴林进行正式访问，对阿曼进行工作访问。

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