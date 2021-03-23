新华社伯尔尼3月22日电 中国驻瑞士大使馆22日针对瑞士联邦委员会近期发布的《中国战略》文件举行中外媒体线上记者会，中国驻瑞士大使王世廷指出该文件既有积极面也有不实之词和错误认知。

面对十余家瑞士主流媒体及驻瑞中国媒体，王世廷表示，瑞士联邦政府近期发布《中国战略》文件，肯定了中国经济发展取得的巨大成就，对中瑞两国70年合作关系做了积极评价，将中国视为外交重点国家之一，这符合两国人民的共同期待和利益。但遗憾的是，瑞方在文件中对中国政治制度、少数民族政策和人权发展状况等进行无端指责和攻击，给中国贴上一些恶意的标签。这些说法背离基本事实，不利于中瑞关系健康发展。中方对此表示坚决反对。

王世廷指出，实践证明，中国共产党领导的中国特色社会主义制度是最符合中国国情的制度，取得了巨大成功，受到了14亿中国人民的支持和拥护。中国始终重视和保护人权，特别是少数民族的权益。中国人民享有充分的民主与自由。

王世廷强调，世界上没有两片相同的树叶，也没有完全相同的政治制度模式，不同文明多元共生才是常态。一双鞋子是否合脚，是穿鞋的人说了算。一个国家体制是否合适，是这个国家的人民说了算。中方希望瑞士摒弃意识形态偏见，尊重中国人民对适合本国国情发展道路和社会制度的选择。

他说，中国重视发展与瑞士关系。近年来中瑞关系不断发展的最根本经验就是坚持相互尊重和平等相待，希望瑞方珍惜中瑞关系的良好发展局面，多做有利于增进两国人民友谊和互利合作的事，与中方相向而行，共同推动双边关系向前发展。

王世廷还介绍了中国共产党领导下的中国特色社会主义制度，中国对外政策与当前国际形势，中国经济社会发展与“十四五”规划等情况，并就中瑞关系未来发展，涉疆、涉港、涉藏、人权等问题回答了中外记者提问，深入阐释有关问题事实真相和中方立场主张，坚决回击各种指责与污蔑，有力驳斥“中国威胁论”等错误认知和不实报道。

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