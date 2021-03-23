新华社利雅得3月22日电（记者涂一帆）沙特阿拉伯外交大臣费萨尔22日在利雅得宣布，沙特提出一项也门和平倡议以结束也门危机。也门联合政府对这一倡议表示欢迎。

费萨尔当天在记者会上公布了沙特有关全面结束也门危机的和平倡议，内容包括在联合国监督下实现也门境内全面停火，重新开放也门首都萨那国际机场，允许船只和货物进出荷台达港，也门各方在联合国主持下开始磋商以达成政治解决冲突的方案等。

费萨尔说，该倡议旨在解决也门人道主义和经济危机，结束也门人民的苦难。他呼吁也门联合政府和胡塞武装接受该倡议。

费萨尔还谴责胡塞武装针对沙特境内石油设施和平民目标的袭击，表示沙特主导的多国联军将继续支持也门总统哈迪领导的联合政府。

也门联合政府外交部22日发表声明，欢迎沙特提出的全面停火、重新开放萨那国际机场和支持重返政治谈判的倡议。声明说，该倡议回应了国际社会有关“结束也门人道主义苦难”的呼吁，同时将考验胡塞武装对于和平的诚意。

同一天，胡塞武装发言人阿卜杜勒-萨拉姆通过该组织控制的马西拉电视台发表声明说，这一倡议“毫无新意”，沙特必须停止对也门的封锁。

另据报道，美国国务卿布林肯当天与费萨尔通电话，讨论了美沙两国合作以支持联合国也门问题特使格里菲思和美国政府也门事务特别代表伦德金为结束也门冲突所做的努力。美国国务院副发言人波特同日在例行记者会上表示，美方欢迎沙特和也门联合政府对也门停火和政治进程的承诺。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特阿拉伯等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就荷台达停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。美国新政府上台后多次表态要结束也门战事。此外，美方已不再支持沙特主导的多国联军在也门的军事行动。（参与记者：刘品然、王尚）

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