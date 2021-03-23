美国总统约瑟夫·拜登21日说，他将“在某一节点”访问美国与墨西哥边境。

拜登推翻前任唐纳德·特朗普一些强硬的移民政策，主张“更人道”，但在一些媒体看来，边境人道主义危机却因非法移民激增而加剧，对拜登政府构成上任以来首场考验。

【欲访边境】

拜登21日在白宫告诉媒体记者，他清楚边境移民安置设施的情况，没有提及具体的访问时间。

被问及政府还能做什么以劝说携家带口的移民停止尝试跨越美墨边界时，拜登回答，“要做的有很多，我们处在做的过程中”。政府正着手确保“他们待在原地，从各自国家发出避难申请”。

美联社报道，拜登1月20日就职后取消特朗普任内一些针对非法移民的措施，被一些中美洲民众解读成可以尝试越境入美的信号。

美国皮尤研究中心数据显示，18954名携家带口的移民和9297名无监护人陪伴的儿童移民今年2月试图非法越境，人数比1月分别增加168%和63%。

路透社报道，美国政府难以收容和处置不断增加的无陪伴儿童移民，不少人困在监狱似的边境站数日，等待被安置到政府运营的收容所。

特朗普21日发布声明抨击拜登改变移民政策，敦促后者完成特朗普任内开始的美墨边境“隔离墙”建设。

【“计划”挨批】

美国国土安全部长亚历杭德罗·马约卡斯当天一口气亮相4档新闻节目，强调政府正设法控制美墨边境现状。

“我们的信息直截了当——边境关闭，”马约卡斯说，“我们驱逐携家带口移民，驱逐只身而来的成年人……我们已决定不驱逐年幼、脆弱的儿童。”

马约卡斯在节目中多次责备执政时施加一系列反移民政策的共和党籍前总统特朗普。他认为，移民系统“被前任政府完全拆散”，必须重建。

“我们过去见过大量移民，知道如何应对，”马约卡斯说，“我们有计划，正在执行计划，我们会成功……但需要时间。”

共和党籍得克萨斯州联邦众议员迈克尔·麦考尔说，看不到马约卡斯所谓的“计划”。他认为，拜登政府传递的信息是“如果大家想来，就能留下”，继而“造成边境的人道主义危机”。

【拒称“危机”】

美联社报道，白宫坚决不把美墨边境现状称为“危机”。职业移民官先前提醒，一旦有消息称特朗普强硬的移民政策要被推翻，非法移民人数可能激增。

民主党籍康涅狄格州联邦参议员克里斯·墨菲上周随议员小组探访得州边境城市埃尔帕索一处移民安置点。按照他的描述，数以百计儿童移民挤在“一个大开间”，一名13岁女孩讲述的经历令他差点落泪。

同样随团探访的马约卡斯说，特朗普任内，这样的女孩“可能被打发走，被赶到墨西哥沙漠，或是遣送回她因恐惧而逃离的国家”。

美联社分析，拜登政府着手打造移民法案解决长期问题，却没有应对移民激增的方案。政府官员不希望出现特朗普“骨肉分离”政策下“儿童在笼中”的画面，却无力收容不断增加的无陪伴儿童移民。（陈丹）（新华社专特稿）

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