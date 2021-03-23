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欧盟欲阻疫苗出口 英国说将“适得其反”

2021年03月23日07:48 | 来源：新华网
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英国国防大臣本·华莱士21日说，如果欧洲联盟阻止英国阿斯利康制药公司的新冠疫苗出口至其他国家和地区，欧盟声誉可能受损，效果将“适得其反”。

华莱士接受英国天空新闻频道采访时说，围绕新冠疫苗生产，如果“各自为政或筑起围墙”，将同时损害英国和欧盟民众的利益。

“如果违背合同和承诺……将适得其反，”他说，“因为我们知道，疫苗生产和制造需要合作完成。”

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩20日再次警告，如果阿斯利康公司无法按照合同如数向欧盟供应新冠疫苗，欧盟不排除将禁止在欧盟地区生产的疫苗出口。“这是向阿斯利康传递信息：先完成与欧盟的合同，再交付其他国家。”

冯德莱恩说，阿斯利康在合同中承诺第一季度向欧盟交付9000万剂新冠疫苗，但迄今仅交付大约30%。欧盟已正式致信阿斯利康表达不满。

华莱士21日回应，“全世界都在关注”欧盟如何应对新冠疫苗交付不足问题；如果阻止阿斯利康疫苗出口，欧盟声誉可能受损，并且难以在短时间内恢复。

法新社报道，欧盟与英国围绕新冠疫苗发生龃龉之时，正值英国疫苗接种推进顺利，全国超过半数成年人已经接种至少一剂疫苗；与此同时，欧盟的疫苗接种则推进缓慢，一些国家正面临第三波疫情来袭，可能再度收紧防疫措施。

一名不愿公开姓名的欧盟人士告诉法新社，欧盟“只是想让其与阿斯利康的合同得到尊重”，阿斯利康目前交付的疫苗数量低于2021年计划交付数量的10%，要求阿斯利康按计划向欧盟交付疫苗“正常”。

阿斯利康公司多次说，位于欧盟的工厂疫苗生产延误，导致供应欧盟的疫苗不足。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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