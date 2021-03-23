闫郁文

根据英国逐步解除新冠防疫措施路线图，英格兰地区所有学校近日迎来线下复课。英国首相约翰逊称之为英国社会“恢复正常的第一步”。英国政府正加速推进新冠疫苗接种，目前超过2000万人已接种第一针疫苗，这提高了英国社会对再度“解封”计划的期待值。

有备而来

为防控疫情，英国近一年来两度关闭学校，又两度线下复课。此次复课所采取的措施更加严格：所有中小学教职人员每周接受两次快速病毒检测；中学生返校后在校内完成3次快速病毒检测，之后每周在家自行检测2次；中学师生在教室里需要戴口罩等。

约翰逊3月8日表示，学校线下复课肯定会给疫情防控带来影响，而且英国单日新增新冠肺炎入院病例仍比去年夏季疫情低谷时高出约8倍，接下来要密切关注疫情数据变化，再决定下一步怎么办。

中国现代国际关系研究院欧洲所副研究员曲兵接受采访时表示，英国本轮大规模封锁措施和疫苗接种取得了一定效果，目前住院率、死亡率已大幅下降，达到近5个月来最低值。英国政府承认疫情蔓延的潜在风险，但也有应对措施。基于多方利弊权衡和各方面数据评估，英国政府决定重新实施“解封”计划。

谨慎实施

2月22日，英国首相约翰逊在议会公布路线图，计划分4步逐渐放宽英格兰地区现有的疫情防控措施：第一步，3月8日起所有学校复课；3月底允许6人或两户家庭户外聚会，户外体育设施重新开放等；第二步，4月中旬允许非必需的零售业店铺、理发店、公共图书馆、动物园等重新开放；第三步，5月中旬撤销户外社交活动的大部分限制，电影院重新开放，部分室内运动赛事和表演可以举办；第四步，6月底所有限制社交接触的防疫措施有望撤除。除英格兰以外，苏格兰、威尔士和北爱尔兰也会陆续按各自规划逐步放宽防疫限制措施。

据英国政府介绍，该路线图每一步实施前，政府都会评估疫情防控效果是否达到相关标准。约翰逊称，政府对变异新冠病毒保持警惕，如有证据显示出现了疫苗无法对其发挥作用的新变异病毒，不排除将在地方或地区层面再次实施限制措施。

“该路线图的发布能够给英国民众带来安抚、信心和期待。英国政府对待此次‘解封’非常谨慎，所传递信号比较明确，即基于数据观察，逐步实施开放。”曲兵表示。

仍有风险

英国伦敦帝国理工学院“社区传播实时评估”研究专家日前警告称，虽然疫情出现下降趋势，但目前医院就医患者数量仍高于去年5月第一波高峰期。为避免疫情再次出现反复，需密切监测缓解疫情限制措施带来的负面影响。

曲兵认为，英国放宽限制措施所面临的风险主要有3点：一是防疫举措并不十分严格，更多依赖民众自觉性，而非强制执行；二是欧洲大陆近期疫情又有反弹，给英国防疫造成压力；三是存在病毒不断变异的可能性，这给防疫带来更多不确定性。不过，再度“解封”也有利好条件：首先，英国新冠疫苗接种规模和速度居欧洲首位、全球领先，政府预计今年7月底前，所有成年人接种完第一针疫苗。通过疫苗接种方式形成群体免疫后，即使病毒小范围传播也能得到控制。其次，英国政府本次防疫“松绑”比较谨慎，态度立场与去年已截然不同。

“国际人员流动、病毒不断变异等不确定因素可能使‘解封’遭遇挑战，但如果此类极端情况没有发生，‘四步走’仍有可能按计划实现。”曲兵表示。

(责编：牛镛、胡永秋)