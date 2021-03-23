本报记者 张 红

欧洲药品管理局3月18日发布显示阿斯利康新冠疫苗“安全有效”的初步调查结果后，法国、德国和其他几个欧盟国家当天宣布，将恢复接种该款疫苗。图为3月19日，一名药剂师在法国巴黎一处药房准备注射阿斯利康新冠疫苗。

新华社/路透

近来，新一波新冠肺炎疫情袭击欧洲。对于正面临疫苗交付不足以及分配不公指责的欧盟而言，挑战更多了。卫生防疫领域仅能起协调作用的欧盟只能尽力而为。目前，欧洲多国已经采取新一轮抗疫措施，包括“疫苗护照”在内的提振经济举措也已提上日程。只是，病毒变异还在继续，走好疫情控制与经济提振这根“平衡木”殊为不易。

雪上加霜

根据路透社统计，截至3月19日，在包括俄罗斯、英国、欧盟27国等在内的欧洲地区，新冠肺炎确诊病例累计超3722万例，死亡病例超100万例。

德国卫生部长延斯·施潘在3月19日举行的新闻发布会上说：“我们处于第三波疫情，病例数上升，感染变异病毒的病例占比高。”据CNN报道，施潘表示，眼下，欧洲没有足够的疫苗，德国无法仅靠疫苗控制第三波疫情，并且仍需数周才能完成高风险人群接种。德国疾控机构罗伯特·科赫研究所19日发布的数据显示，截至当天零时，德国较前一日新增新冠肺炎确诊病例17482例，累计确诊超过262万例；新增死亡病例226例，累计死亡超过7.4万例。

法国总理让·卡斯泰3月18日宣布，法国正遭受第三波新冠肺炎疫情，自19日午夜起在16个省实行至少一个月的封闭措施。过去一周，法国新增确诊病例数增加了23.6%，18日新增确诊病例3.5万例，现阶段巴黎地区重症监护病房病床使用率高于第二波疫情期间的峰值。

目前，德国、意大利、匈牙利、波兰、捷克等欧洲国家也都进入新一轮封锁。德国已决定将新一轮封锁时间延长至3月28日；意大利自3月15日起实施全国性的封锁；匈牙利于3月8日起实施新一轮疫情防控措施，要求所有商店、经营服务业场所关闭两周；波兰从3月20日起实施为期3周的封锁措施，商店、酒店和剧院等场所再次关闭。

第三波疫情来袭，对于深陷疫苗供应不足困境的欧洲而言，无异于雪上加霜。

据路透社17日报道，由于阿斯利康疫苗的交付数量减少，欧盟正面临着严重的供应短缺。欧盟委员会主席冯德莱恩20日警告，如果欧盟没能优先获得供应阿斯利康疫苗，可能禁止这款疫苗出口。冯德莱恩说，按合约，阿斯利康应该在2021年第一季为欧盟提供9000万剂疫苗，可是至今只交付了30%。此外，已经有6个成员国向欧盟抱怨疫苗供应不足，这使得欧盟艰难的接种计划进一步受阻。“我们正面临着世纪危机。”冯德莱恩表示，欧盟在新冠疫苗出口问题上可能会采取更多限制，保证成员国公民有足够的储备应对第三波疫情。

尽力而为

“最近各国的关注重点都是疫苗接种，欧洲也不例外。不过，目前的共识是疫苗不能替代个人防护与社会防疫措施。但是，就欧洲而言，一方面，由于供应不足和分配不公等原因，疫苗严重不足，接种率未达人意；另一方面，民众对于防疫措施的抵触情绪较强，尤其是有了疫苗之后，大家更加放松了。新一波疫情的到来还有一个很重要原因是病毒变异，其传染性更强，扩散更快。”复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯对本报说。

世界卫生组织3月18日表示，现在欧洲死于新冠病毒的人数比一年前该病毒在欧洲致死的人数还要多。世卫组织警告说，新病例的毁灭性激增，部分归因于更具传染性的变异新冠病毒以及疫苗供应的缓慢。据《华盛顿邮报》消息，世卫组织欧洲区域主任克卢格称，欧洲多个国家报告了涉及变异新冠病毒的病例，该变异新冠病毒最早在英国发现，具有很高的传播性，能造成更高的住院率和死亡率。而且，欧洲尚未从大规模疫苗接种中受益，起初推出疫苗的过程本就缓慢，如今又受到供应瓶颈和制造麻烦的困扰。

在应对疫情上，欧洲正尽力而为。“总体而言，欧盟在卫生防疫等领域起协调作用，不是直接管辖，主权仍主要在成员国手中。对于抗疫而言，欧盟也算尽力了。疫情期间，欧盟努力协调其应对措施。而且，早在去年2月，欧盟就确定对疫苗进行联合采购以及大力支持疫苗研发。”丁纯说，“但是，这种协调机制意味着效率不高。目前，因为疫苗交付、分配问题频出，欧盟已经松口，允许各国自行购买。”

据俄塔社报道，欧盟委员会首席发言人埃里克·马默表示，欧盟已经建立了一个购买欧洲药品管理局（EMA）批准的疫苗组合。但是，还存在一个紧急程序，允许个别成员国向其他供应商购买疫苗，只要这些合同不是与已经列入EMA组合的供应商签署的。目前，一些欧盟国家已转向俄罗斯和中国，通过单方面采购来填补疫苗供应的缺口。报道称，从2020年8月开始，欧盟与西方公司签订了26亿剂疫苗的预售合同。疫苗制造商已开始出货，但由于某些生产和物流问题，数量比计划的要少。

并非坦途

“此次疫情对经济的冲击显然比欧债危机更严重，波及范围更广，时间也更长。但是，这次与欧债危机造成财金制度问题迭出不同，尽管也累及经济体制，但只要疫情能控制住，反弹似乎呼之欲出，经济的恢复还是有较大可能的。而且不排除被压抑的需求短期内可能也会形成一定程度的报复性反弹。”丁纯指出，“在提振经济方面，欧盟层面的举措还算到位。从企业整体情况看，毕竟是扛下来了，破产情况不算太严重。另外，尽管失业率上升，但是与历史高点相比还算是较好的，至今未引发大规模的社会动荡。如果控制住疫情的第三波蔓延，欧洲经济有望开始复苏。”

不过，欧洲依然面临诸多问题。

欧盟委员会3月17日公布了一份提案，计划在今年夏天推出统一的新冠疫苗“绿色数字证书”，即欧盟媒体报道中常说的“疫苗护照”，以在欧盟境内恢复人口流动，推动经济复苏。该计划预计还将向冰岛、挪威和瑞士等非欧盟合作伙伴开放。

但是，专家认为，考虑到平等、隐私和安全风险，如匆忙使用这些通行证，或为时尚早。欧盟内部的争议声音也不小。有人担心，“数字绿色证书”可能带来不公平及消极影响。比如，欧洲成千上万人已经接种了中国和俄罗斯生产的疫苗，而这些疫苗没有被欧洲药品管理局批准。塞尔维亚总统亚历山大·武契奇就直言，这是一项“糟糕而又让人愤怒的决定”。目前，希腊等国积极支持核发“绿色数字证书”，而德国、比利时等国家持谨慎态度。

疫苗短缺及分配也是问题。保加利亚、奥地利、捷克、斯洛文尼亚、拉脱维亚、克罗地亚等欧洲六国总理13日联合致信欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔，敦促欧盟尽快就新冠疫苗公平分配问题进行讨论。12日，奥地利总理库尔茨批评欧盟新冠疫苗分配不公正，违背了欧盟领导人达成的按人口公平分配的协议。据路透社报道，预计在3月25日至26日举行的欧盟领导人峰会上，欧盟成员国将再就疫苗协调问题进行讨论。

近日，世卫组织预计，新冠病毒将继续进化，未来会出现更多变异。无论是欧洲还是整个世界，抗疫与提振经济之路都注定不是坦途。

(责编：牛镛、胡永秋)