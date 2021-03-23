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南非下调疫情防控级别

本报驻南非记者  万  宇
2021年03月23日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　南非近日将全国疫情防控级别从三级下调至一级，逐步减少对经济社会生活的限制。

　　去年10月，南非东开普省发现新冠肺炎病毒变种。该变种传播力更强，加之新年假期人员大规模流动，南非出现新一波疫情传播。政府为此收紧了防控举措。南非总统拉马福萨近期表示，目前南非新增感染、住院人数和死亡病例都大幅下降，单日新增确诊病例数从高峰时期的逾1万例下降至1000例左右。拉马福萨认为，这是由于政府采取了一系列公共卫生措施，民众配合防疫政策和疫苗接种有序推进。他提醒民众不要放松警惕，继续保持社交距离。

　　强制佩戴口罩被认为是南非能够有效应对第二波疫情的重要措施。按照现行规定，在公共场所不佩戴口罩被视为刑事犯罪，违者将被正式起诉并提取指纹，受到罚款或6个月以内的监禁，定罪后将留下犯罪记录。夸祖鲁纳塔尔省警方公布的最新数据显示，从去年12月29日至今年2月21日，该省有超过1万人因未在公共场所佩戴口罩被捕。

　　当前，南非的疫苗接种计划正在稳步推进，首轮接种对象主要是一线医务工作者。4月底或5月初将开始第二轮疫苗接种，涵盖老年人、提供基础服务的工人和有并发症的患者。

　　南非疫情防控措施从三级降为一级后，对酒精类饮品的销售禁令将取消。宵禁时间缩短。允许举行集体活动，但必须遵守室内聚会不超过100人和室外聚会不超过250人的限制。政府还将开放部分陆地边界和5个机场的国际航班。

　　南非卫生部顾问委员会共同主席卡里姆表示，考虑到季节因素，疫苗接种人数过少而且病毒还在不断变化，南非今后的疫情形势有待密切观察。各方需继续做好疫情防控工作。

　　（本报约翰内斯堡3月22日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年03月23日 17 版）
(责编：牛镛、胡永秋)

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