本报驻美国记者 张梦旭

连日来，美国亚特兰大、纽约、芝加哥、旧金山等城市民众走上街头，抗议与日俱增的针对亚裔的歧视行为和仇恨犯罪。在亚特兰大，抗议者举行集会，高喊“停止仇恨亚裔”等口号，要求为亚特兰大枪击案受害者伸张正义。

美国佐治亚州亚特兰大地区3月16日发生3起枪击案，造成包括6名亚裔女性在内的8人死亡。尽管警方尚未确定嫌疑人的作案动机，美国社会不少人士认为，枪击案是针对亚裔人群的攻击，嫌疑人作案动机一部分缘于对亚裔群体的偏见。美国反歧视组织“制止仇恨亚太裔美国人组织”称，对于受害者家人和“一直遭受严重种族主义攻击”的美国亚裔群体来说，枪击案是“无法用言语形容的悲剧，只会加剧亚裔群体一直在被迫承受的恐惧和痛苦”。

美籍亚洲人联合会谴责了枪击事件，呼吁解决全美的暴力问题，并为帮助弱势群体的社区建设项目提供预算支持。美国华人精英组织百人会和美国反诽谤联盟日前也发表联合声明，呼吁对针对亚裔的排外情绪和仇恨说“不”，敦促官员和执法部门紧急解决针对亚裔美国人等群体的歧视和暴力问题。

自疫情发生以来，美国针对亚裔的歧视行为和仇恨犯罪明显增多。“制止仇恨亚太裔美国人组织”发布报告说，去年3月19日至今年2月28日，该组织共收到3795起各种类型的针对亚裔的种族歧视事件报告，仅2021年以来就有503起。

加利福尼亚州州立大学圣贝纳迪诺分校仇恨和极端主义研究中心在对警方数据进行分析后指出，美国大型城市的反亚裔仇恨犯罪在2020年激增约150%。在美国大城市中，纽约市去年报告的针对亚裔的仇恨犯罪增幅最大。

美国总统拜登和副总统哈里斯19日到访亚特兰大。拜登说，仇恨和种族主义“是长期困扰和折磨我们国家的丑陋毒素”，美国社会针对亚裔的仇恨犯罪在上升。哈里斯表示，种族主义、仇外情绪和性别歧视在美国一直“真实存在”。

（本报华盛顿3月22日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月23日 17 版）

(责编：牛镛、胡永秋)