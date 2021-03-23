本报记者 王骁波

总部设在中国的国际竹藤组织近日在京举办拉丁美洲和加勒比国家驻华大使对话会。厄瓜多尔、秘鲁、墨西哥、哥伦比亚、巴拿马等10多个国家的驻华使节以及国际农业发展基金会、中国外交部、中国国家林业和草原局等机构代表出席活动。

“竹和藤是重要的非木材森林资源，特别是竹子，在促进扶贫减困、改善生计、发展经济、保护环境、应对气候变化等方面发挥着重要作用。”国际竹藤组织董事会联合主席江泽慧在致辞中指出，拉丁美洲和加勒比地区竹资源分布广泛，从亚马孙平原到安第斯山脉，从墨西哥北部到智利南部，分布在这一地区的竹子种类超过560种，占全球竹种的34%。国际竹藤组织现有47个成员国中有11个拉美和加勒比国家。

厄瓜多尔农业和畜牧业部部长哈维尔·拉索在视频致辞中表示，竹和藤对一些国家来说是应对气候变化、创造就业、减少贫困的重要资源。“厄瓜多尔已将竹资源的利用纳入公共政策，超过50万人直接或间接融入相关产业链。拉美和加勒比地区与国际竹藤组织的合作使这一地区的约2.5万小生产者和手工艺者直接受益。”

对话会上，与会嘉宾们一致认为，竹子生长迅速，经济价值高，能帮助一些地区减少贫困，让小生产者不再“脆弱”，同时可在应对气候变化、防止水土流失和保护生态系统等方面提供可持续发展方案。

国际农业发展基金东亚区域中心和南南合作中心主任马泰奥在发言中介绍，由国际农业发展基金和西班牙国际发展合作署资助的两个竹项目，正在国际竹藤组织拉美成员国执行。其中一个项目是通过创新和推广竹资源应用，增强哥伦比亚、厄瓜多尔和秘鲁等国农业发展韧性，以增强农户对气候变化和自然灾害的抵御能力。在秘鲁，已有超过2000户家庭因此改善了生计。相关合作项目在提高农户收入的同时，也保护了当地生态系统。

秘鲁驻华大使路易斯·克萨达指出，近年来，由国际竹藤组织、国际农业发展基金、西班牙国际发展合作署等组织联合推动的竹资源加工技术培训、应用发展经验分享等活动，对秘鲁乃至整个拉美和加勒比地区的竹产业发展起到了重要推动作用。新冠肺炎疫情给拉美和加勒比地区的社会经济发展带来冲击，一些偏远地区的居民生活面临困难。在此背景下，积极分享竹资源应用的成功经验，共同探讨后疫情时代如何更好利用竹资源，加强国际合作，将有力促进经济社会可持续发展。

“实践证明，竹藤产业可以助推经济复苏，提供可持续的收入来源和创造就业机会，并成为生物多样性和生态系统保护的关键组成部分。”国际竹藤组织理事会主席国代表、喀麦隆驻华大使马丁·姆巴纳表示，积极发展竹藤产业是促进经济复苏和可持续发展的重要途径之一。

《 人民日报 》（ 2021年03月23日 17 版）

(责编：牛镛、胡永秋)