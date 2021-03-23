本报北京3月22日电 外交部发言人3月22日宣布，中方对欧盟有关机构和人员实施制裁。

3月22日，欧盟基于谎言和虚假信息，以所谓新疆人权问题为借口对中国有关个人和实体实施单边制裁。欧方此举罔顾事实、颠倒黑白，粗暴干涉中国内政，公然违反国际法和国际关系基本准则，严重损害中欧关系。中方对此表示坚决反对和强烈谴责。中国政府捍卫国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。中方决定对欧方严重损害中方主权和利益、恶意传播谎言和虚假信息的10名人员和4个实体实施制裁，包括：欧洲议会议员彼蒂科菲尔、盖勒、格鲁克斯曼、库楚克、莱克斯曼，荷兰议会议员舍尔茨玛，比利时议会议员科格拉蒂，立陶宛议会议员萨卡利埃内，德国学者郑国恩，瑞典学者叶必扬，欧盟理事会政治与安全委员会，欧洲议会人权分委会，德国墨卡托中国研究中心，丹麦民主联盟基金会。相关人员及其家属被禁止入境中国内地及香港、澳门特别行政区，他们及其关联企业、机构也已被限制同中国进行往来。

中方敦促欧方认识到错误的严重性，反躬自省，纠正错误，不要再以“人权教师爷”自居，不要再玩弄虚伪的双重标准，不要再四处干涉别国内政，不要在错误的道路上越走越远。否则，中方将做出进一步坚决的反应。

《 人民日报 》（ 2021年03月23日 17 版）

(责编：牛镛、胡永秋)