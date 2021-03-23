事实面前，任何颠倒黑白、无中生有的谎言终将无所遁形，肆无忌惮的造谣中伤终将受到正义的清算

一段时间以来，少数西方国家在涉疆问题上频频制造散布谎言，肆意攻击抹黑中国的治疆政策。绝大多数国际社会成员已经看得很清楚，这是借所谓人权问题遏制中国发展、破坏中国安全稳定的闹剧，用心极其险恶。

涉疆问题根本不是什么人权问题，其实质是反暴恐、去极端化、反分裂问题。新疆地区从来就不存在所谓“种族灭绝”“强迫劳动”“宗教压迫”。个别别有用心的所谓学者和机构，出于偏见、无知甚至恶意，不遗余力地编造本世纪最大的谎言，赤裸裸地违背公理良知；少数西方国家借机煽风点火、为虎作伥，使尽浑身解数，大搞扣帽子、泼脏水的把戏。殊不知，谎言终究是谎言，谎言终究改变不了真相。近日，新疆维吾尔族妇女代表在联合国人权理事会第四十六届会议上严正表示，希望那些心怀恶意的人不要伤害新疆这个美丽的地方，也不要伤害中国各族人民的友谊。

中国人权状况怎么样，中国人民最有发言权。过去40多年，新疆维吾尔族人口从555万增长到1200多万，翻了一番。过去60多年，新疆经济总量增长了200多倍，人均预期寿命从30岁提高到72岁。当前新疆正处于历史最好的发展时期，社会持续稳定，人民安居乐业，民族团结和睦，各族人民生命权、健康权、发展权等基本权利得到有力保障，这是谁也不能否定的事实。

中国人权进步的事实摆在这里，但凡尊重事实者，都会给出公正评价。近年来，已有100多个国家的1200多名外交官、国际组织官员、记者、宗教人士等访问新疆，实地了解新疆真实情况，认为在新疆所见所闻与个别西方媒体报道完全不同。法国知名作家维瓦斯在《维吾尔族假新闻的终结》一书中，通过两赴新疆的亲身经历讲述了繁荣稳定的真实新疆，并指出正是那些从未去过新疆的人在制造假新闻，在杜撰抄袭中以讹传讹。布基纳法索驻华大使阿达马·孔波雷近期表示，伊斯兰合作组织、世界银行及埃及、巴基斯坦、阿富汗、泰国等都曾派遣代表团访问新疆，他们对中国的反恐和去极端化成效表示赞赏。在他看来，某些西方势力炒作所谓涉疆问题，实际上是为了服务其不可告人的目的。

公道自在人心。长期以来，广大友好和发展中国家秉持客观公正立场，多次在多边场合共同发声、仗义执言，以压倒性的正义声音支持中方在涉疆问题上的立场和举措，强烈谴责少数国家刻意歪曲事实、专给为恶者撑腰的伎俩。在近期举行的联合国人权理事会第四十六届会议上，古巴代表64个国家作共同发言，敦促有关国家停止利用涉疆问题干涉中国内政，停止出于政治动机对中国进行无理指责，停止任何借人权问题遏制发展中国家发展的行径；还有不少国家在联合国人权理事会以单独发言等方式，支持中方在涉疆问题上的正义立场。

事实面前，任何颠倒黑白、无中生有的谎言终将无所遁形，肆无忌惮的造谣中伤终将受到正义的清算。奉劝少数西方国家摒弃意识形态偏见，停止在人权问题上搞政治操弄和双重标准，停止利用涉疆问题损害中国利益、干涉中国内政。

《 人民日报 》（ 2021年03月23日 17 版）

(责编：牛镛、胡永秋)