本报记者 王 莉

近日，联合国人权理事会第四十六届会议六场云上边会以视频方式陆续举行。边会由中国人权研究会、中国国际交流协会等国内外多家人权研究机构主办，来自中国、德国、荷兰、俄罗斯、尼泊尔、南非等数十个国家的有关社会组织负责人、专家学者等进行了广泛深入的研讨交流。中国促进和保护人权的各项努力和成就受到普遍关注和肯定。

在“新疆的劳动就业与人权保障”边会上，与会专家认为，新疆的各项劳动就业保障政策及其实践既符合中国宪法法律，也符合国际劳工和人权标准，极大保障了各族群众生存权和发展权。新疆大学副校长祖力亚提·司马义表示，今天的新疆处于历史上最好的繁荣发展时期，“家家有门路、人人有事干、月月有收入”的工作目标基本实现。中国传媒大学博士研究生尼罗拜尔·艾尔提对广东5家企业70名新疆少数民族职工进行的调查显示，这些职工都是出于个人自由选择到企业务工，各项劳动权利都得到了充分保障，出疆务工还有助于增加家庭经济收入、开阔眼界、提高语言能力和职业技术水平、使子女享受内地教育资源等。暨南大学传播与边疆治理研究院院长郑亮说，与会专家展示和交流的研究成果，有助于澄清事实、让国际学界更好认清“强迫劳动”这一谎言。

“多边主义与人权发展：中国与‘一带一路’国家的人权合作与成就”边会上，吉林大学副校长蔡立东表示，“一带一路”倡议是多边主义框架下推动人权事业发展的鲜明写照，倡议践行国家间合作理念，为人权领域提供了一种“共治”的思路。香港城市大学副教授弗吉亚·娜吉亚·楼恩认为，中国积极践行多边主义，开展全球公共卫生和新冠疫苗的国际合作，对发展中国家给予了大力支持，为推动构建人类卫生健康共同体作出了突出贡献。

参加“西藏脱贫攻坚和文化保护”边会的专家认为，在中国共产党和中国政府的关心关怀下，在全国大力支持下，西藏自治区坚持精准扶贫、精准脱贫，取得历史性成就，极大保障了各族群众的生存权发展权，特别是在精准脱贫中注重保护生态、发展文化，走出了符合自身实际的高质量发展道路。中国藏学研究中心总干事郑堆表示，与会专家分享了西藏脱贫攻坚和文化保护的成功经验和生动案例，有利于深化国际藏学界有关研究共识，有助于国际社会认清一些人攻击污蔑西藏的谎言。尼泊尔阿尼哥协会主席萨尔波塔姆·什雷斯塔认为，中国政府致力于保护西藏传统文化，尊重西藏人民对传统文化的热爱。经过中国政府的大力收集整理，新出版的《格萨尔王传》成为世界上最长的史诗。

“文明交流互鉴与促进人权保障”边会的与会人士认为，携手应对新冠肺炎疫情等人类共同面临的挑战，需要各国人民增进理解，保持信任和团结。中央民族大学藏学研究院院长苏发祥表示，加强不同文明之间的对话交流，是包括中国在内的国际社会的普遍期待，也是解决人类所面临的一切自然灾害和各种冲突的根本路径。南非金山大学东亚研究项目创始人谢尔顿表示，中国取得举世瞩目的经济和社会发展成就，不仅大大改善了中国人民的生活，也为其他国家提供了巨大机会，这正是尊重和保障人权的一种方式。

“我妈妈姐妹四人，有三人都受过高等教育，我和我的表妹都完成了研究生学业。像我们这样受过良好教育的各族女性在新疆还有很多。”来自中国国际交流协会的维吾尔族女士伊丽欣娜在“中国少数民族发展与人权保护”边会上讲述了祖母、母亲与自己三代维吾尔族女性受教育与就业的故事。“在新疆，各族人民和睦相处、和衷共济、和谐发展，特别是少数民族女性地位得到了显著提高。新疆在妇女儿童权益保障方面做了大量工作，新疆妇女儿童权益得到充分保障，是中国人权事业发展的缩影。”她说，“我希望那些别有用心的人不要伤害这个好地方。”

俄罗斯亚太研究中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫表示，他曾多次访问中国新疆、西藏、内蒙古等少数民族聚居地区，各地的发展充分说明中国政府尊重少数民族的权利，对促进少数民族的文化与经济发展作出了重大贡献。

中国分享减贫经验受到很多发展中国家欢迎。在“南南减贫合作与人权保障”边会上，中南大学人权研究中心执行主任毛俊响表示，中国注重推进贫困群体各项权利的综合协调发展，这不仅使中国自身的减贫工作取得了巨大成功，对于实现《联合国2030年可持续发展议程》的减贫目标也具有积极意义。荷兰阿姆斯特丹自由大学跨文化人权研究中心主任汤姆·兹瓦特认为，精准扶贫是中国以人民为中心的发展理念的绝佳体现，值得世界各国高度赞赏和借鉴。埃及北开罗上诉法院院长汉尼·费西·乔治说，中国减贫所取得的历史性成就对世界人权发展具有重大贡献，对埃及也有重要借鉴意义。

《 人民日报 》（ 2021年03月23日 17 版）

(责编：牛镛、胡永秋)