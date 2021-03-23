本报北京3月22日电 （记者谢亚宏）外交部发言人华春莹22日表示，中美高层战略对话是及时的、有益的，加深了相互理解。

当日例行记者会上，有记者问：中美高层战略对话上周末结束。中方如何评价此次对话的成果？是否认为对话实现了预期目标？

华春莹说，此次中方应美方邀请，赴安克雷奇同美方举行中美高层战略对话，是落实两国元首除夕通话共识的重要举措，也是两国元首亲自决策举行的。对话期间，中美双方围绕各自内外政策、中美关系以及共同关心的重大国际地区问题进行了坦诚、深入、长时间、建设性的沟通。对话是及时的、有益的，加深了相互理解。

首先，双方同意按照两国元首通话精神，保持对话沟通，开展互利合作，防止误解误判，避免冲突对抗，推动中美关系健康稳定发展。双方都希望继续这种高层战略沟通。

其次，中方在涉及自身主权、安全、发展利益的问题上阐明了坚定立场，相信美方对此有了更清晰的认识。中方向美方明确指出，主权和领土完整是重大原则问题，美方不要低估中方捍卫国家主权、安全和发展利益的决心，不要低估中国人民维护民族尊严和正当权益的意志。希望美方同中方相向而行，特别是要尊重和照顾彼此核心利益与重大关切。美方重申在台湾问题上坚持一个中国政策。

此外，双方就一些具体领域合作及问题进行了讨论，并达成了一些共识，如双方均致力于加强在气候变化领域对话合作，双方将建立中美气候变化联合工作组，探讨了为各自外交领事人员接种新冠疫苗作出对等安排，同意将本着对等互惠的精神就便利彼此外交领事机构和人员活动以及媒体记者相关问题进行商谈，并同意就经贸、两军、执法、人文、卫生、网络安全以及气候变化、伊朗核、阿富汗、朝鲜半岛、缅甸等一系列问题保持和加强沟通协调。

“我想强调，中方对发展中美关系的态度是明确、一贯的，致力于同美方实现不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢，同时坚定捍卫自身主权、安全、发展利益。”华春莹说，“希望美方也能相向而行，特别是要尊重和照顾彼此核心利益与重大关切。在此基础上，中方对中美继续对话的大门始终是敞开的。”

《 人民日报 》（ 2021年03月23日 03 版）

(责编：胡永秋、牛镛)