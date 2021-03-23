人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

俄中两国相互信任彼此尊重

——访俄罗斯外交部长拉夫罗夫

本报驻俄罗斯记者 张光政
2021年03月23日05:11 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“2001年，俄罗斯和中国签署《中俄睦邻友好合作条约》。20年来，两国关系蓬勃发展。目前，两国关系处于历史最高水平。”在对中国进行访问前夕，俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫在接受中国媒体联合采访时作出上述表示。

　　拉夫罗夫说，今年是该条约签署20周年，双方已商定将条约延期，俄中还将共同举行庆祝活动。

　　拉夫罗夫指出，为增进俄中两国人民相互了解和传统友谊，深化各领域交流合作，自2006年以来，两国相互举办了国家年、语言年、旅游年、青年友好交流年、媒体交流年、地方合作交流年等大型活动。为落实普京总统和习近平主席达成的重要共识，俄中两国于2020至2021年举办科技创新年活动。这一系列国家主题年活动的举办，切实促进了两国各领域关系的发展，体现了俄中新时代全面战略协作伙伴关系的高水平，产生了很好的社会反响。

　　拉夫罗夫指出，在上述国家主题年的框架内，俄中两国举办了一系列活动，密切了两国间的人员往来，进一步夯实了两国友好的民意和社会基础，丰富了俄中新时代全面战略协作伙伴关系的内涵。

　　中俄两国去年8月启动的科技创新年活动目前仍在继续进行。拉夫罗夫说：“如今，加强高新技术领域交流，具有非常重要的意义。”据他介绍，双方将总共举办上千场活动，涵盖对国家发展具有重要意义的诸多领域，比如机器人技术、生物技术、信息技术、人工智能、医学以及历史学、语言学、文化和社会学等。

　　拉夫罗夫表示，在俄中科技创新年框架内，去年双方共举办了500多场活动，今年也将举办大约500场活动。其中，有一系列研讨会是为了交流防控新冠肺炎疫情的经验。俄中两国在抗疫方面相互支持和帮助，密切合作，为其他国家作出了表率。

　　拉夫罗夫说，对于俄罗斯来说，中国是真正的战略伙伴和志同道合者。俄中在国际舞台上的合作对全球及地区局势起着稳定器的作用。俄中两国相互信任、彼此尊重的对话应为其他国家树立典范。

　　（本报莫斯科3月22日电） 


　　《 人民日报 》（ 2021年03月23日 03 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部