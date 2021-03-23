本报驻俄罗斯记者 张光政

“2001年，俄罗斯和中国签署《中俄睦邻友好合作条约》。20年来，两国关系蓬勃发展。目前，两国关系处于历史最高水平。”在对中国进行访问前夕，俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫在接受中国媒体联合采访时作出上述表示。

拉夫罗夫说，今年是该条约签署20周年，双方已商定将条约延期，俄中还将共同举行庆祝活动。

拉夫罗夫指出，为增进俄中两国人民相互了解和传统友谊，深化各领域交流合作，自2006年以来，两国相互举办了国家年、语言年、旅游年、青年友好交流年、媒体交流年、地方合作交流年等大型活动。为落实普京总统和习近平主席达成的重要共识，俄中两国于2020至2021年举办科技创新年活动。这一系列国家主题年活动的举办，切实促进了两国各领域关系的发展，体现了俄中新时代全面战略协作伙伴关系的高水平，产生了很好的社会反响。

拉夫罗夫指出，在上述国家主题年的框架内，俄中两国举办了一系列活动，密切了两国间的人员往来，进一步夯实了两国友好的民意和社会基础，丰富了俄中新时代全面战略协作伙伴关系的内涵。

中俄两国去年8月启动的科技创新年活动目前仍在继续进行。拉夫罗夫说：“如今，加强高新技术领域交流，具有非常重要的意义。”据他介绍，双方将总共举办上千场活动，涵盖对国家发展具有重要意义的诸多领域，比如机器人技术、生物技术、信息技术、人工智能、医学以及历史学、语言学、文化和社会学等。

拉夫罗夫表示，在俄中科技创新年框架内，去年双方共举办了500多场活动，今年也将举办大约500场活动。其中，有一系列研讨会是为了交流防控新冠肺炎疫情的经验。俄中两国在抗疫方面相互支持和帮助，密切合作，为其他国家作出了表率。

拉夫罗夫说，对于俄罗斯来说，中国是真正的战略伙伴和志同道合者。俄中在国际舞台上的合作对全球及地区局势起着稳定器的作用。俄中两国相互信任、彼此尊重的对话应为其他国家树立典范。

（本报莫斯科3月22日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月23日 03 版）

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